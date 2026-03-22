Delhi BJP Training : दिल्ली भाजपा ने 11 मंडलों में कार्यकर्ताओं के लिए रात्रिकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के तहत, शनिवार को दिल्ली इकाई के 11 मंडलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए रात्रिकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया, पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी।

दिल्ली भाजपा ने इन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 7 और 8 मार्च को तीन मंडलों में सत्रों के साथ शुरू किया, जिसके बाद 14 और 15 मार्च को 89 मंडलों में शिविर आयोजित किए गए। आज 11 मंडलों के जुड़ने के साथ, अब तक कुल 103 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा चुके हैं।

दिल्ली में चल रहे प्रशिक्षण अभियान के तहत, भाजपा के महाप्रशिक्षण अभियान के सह-प्रभारी और सांसद वीडी शर्मा ने द्वारका-सी मंडल को संबोधित किया, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हरि नगर एक्सटेंशन मंडल को संबोधित किया, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने महरौली मंडल को संबोधित किया, और दिल्ली के प्रशिक्षण अभियान प्रमुख और भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने द्वारका-सी मंडल को संबोधित किया।

एक बयान में कहा गया है, "भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने मुबारकपुर मंडल को संबोधित किया, साथ ही कई अन्य प्रमुख वक्ताओं ने भी विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए।"

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि भाजपा एक संगठन-आधारित रचनात्मक राजनीतिक दल है, और इसके कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला नियमित प्रशिक्षण न केवल उन्हें अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से बेहतर बनाता है, बल्कि राष्ट्र, समाज और दल के प्रति उनकी निष्ठा को भी मजबूत करता है।

उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि भाजपा कार्यकर्ताओं और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता में अंतर अक्सर दिखाई देता है, लेकिन पिछले तीन दिनों की घटनाओं ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया है।

पालम में हुई भीषण अग्निकांड के बाद, आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का अनुचित व्यवहार भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं के संयमित व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था, जिससे प्रशिक्षित भाजपा कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस जैसी पार्टियों के अप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से सामने आया।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी 14 अप्रैल तक दिल्ली के सभी 256 मंडलों में महाप्रशिक्षण अभियान पूरा कर लेगी।

--आईएएनएस