Delhi Accident : गैर-इरादनत हत्या मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को पकड़ा

दिल्ली सड़क हादसा: सुजीत मंडल की मौत, नाबालिग गिरफ्तार
Aug 27, 2025, 11:27 AM
नई दिल्ली : गैर-इरादनत हत्या मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को पकड़ा

नई दिल्ली: थाना समयपुर बादली क्षेत्र के अंतर्गत 23 अगस्त को हुए एक्सीडेंट में पीड़ित की मौत हो गई थी। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

23 अगस्त को पुलिस को एक लाल रंग की कार से हुई सड़क दुर्घटना और पीड़ित के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंचने पर, पीड़ित मृत पाया गया। उसके शरीर पर कई चोटें थीं और कपड़े फटे हुए थे। जांच करने पर मृतक की पहचान सुजीत मंडल पुत्र राम कुमार मंडल निवासी सी-27/2 राजा विहार बादली औद्योगिक क्षेत्र, उम्र लगभग 32 वर्ष के रूप में हुई। मृतक की पहचान उसके बहनोई जितेश पुत्र नंटुन सिंह निवासी राजा विहार, बादली औद्योगिक क्षेत्र ने की, जिसने बताया कि मृतक एम-2, फेज-1, बादली औद्योगिक क्षेत्र में एक पीवीसी पाइप फैक्ट्री में काम करता था।

पुलिस जांच में पता चला कि लगभग 7 बजे शाम को, मृतक सुजीत मंडल को उपरोक्त फैक्ट्री के सामने एक लाल रंग की कार ने टक्कर मार दी। उसको कार के बोनट डिक्की में फंस गया, 600 मीटर तक घसीटा गया और एनडीपीएल कार्यालय, गेट नंबर 5, बादली औद्योगिक क्षेत्र के पास फेंक दिया गया।

उपरोक्त फैक्ट्री में और उसके आसपास लगे सीसीटीवी की जांच से पता चला कि कैसे पीड़ित को टक्कर मारी गई और वह वाहन में उलझ गया, यह जानते हुए भी कि घायल वाहन के नीचे फंसा हुआ है, चालक थोड़ी देर के लिए रुका और फिर चला गया।

शव को बुराड़ी अस्पताल भेजा गया, जहां एमएलआर संख्या 4692/2025 के तहत उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद समयपुर बादली, दिल्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 852/2025, धारा 105 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।

सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही पुलिस ने अपराधी वाहनों का विवरण प्राप्त किया और वाहन संख्या के आधार पर, कुछ मोबाइल नंबरों की ट्रैकिंग की गई। जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ, उसे वाहन मोंडोल (दिल्ली) के एक घर में पाया गया। घटना के समय, वाहन एक सीसीएल चला रहा था। पुलिस ने नाबालिग (16 वर्ष) को हिरासत में लेकर वाहन को जब्त कर लिया है। नाबालिग को संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

 

 

 

