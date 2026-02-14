Delhi Health Upgrade : आप के घोटालों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे सौरभ भारद्वाज: दिल्ली भाजपा

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने की राजनीति करते हैं ताकि अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों में हुए घोटालों से जनता का ध्यान हटाया जा सके।

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप कि भाजपा सरकार केवल मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों और मोहल्ला क्लीनिकों का नाम बदलकर 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' कर रही है, पूरी तरह गलत है।

सचदेवा ने कहा कि भारद्वाज खुद स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरह पता है कि वर्तमान रेखा गुप्ता सरकार के तहत दिल्ली सरकार के डिस्पेंसरी अपग्रेड करके बनाए जा रहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज और आवश्यक स्वास्थ्य जांच की सुविधाओं से पूरी तरह लैस हैं।

सचदेवा ने कहा कि इसके विपरीत, अरविंद केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लीनिक केवल खांसी और जुकाम का इलाज करते थे और एक्स-रे व पैथोलॉजी लैब रेफरल घोटाले के केंद्र बन गए थे।

सचदेवा ने कहा कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद भारद्वाज को यह समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक मॉडल को बढ़ावा देने के लिए सरकारी डिस्पेंसरी पूरी तरह बंद कर दी थी।

उन्होंने कहा कि इन डिस्पेंसरी को केंद्रीय सरकार की आयुष्मान योजना से जोड़ना और उन्हें अपग्रेड करके एक साल के अंदर 51 आरोग्य मंदिर को संचालन में लाना भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धि है।

पहले, भारद्वाज ने कहा था कि दिल्ली सरकार को यह बताना चाहिए कि नए भवनों में कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं और कितने पुराने भवनों में केवल नाम बदला गया है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्लीवासियों को पता है कि केवल स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदलने से सेवाओं में सुधार नहीं होता।

इससे पहले, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी गांव से 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया।

इन नए केंद्रों के संचालन के साथ अब राजधानी में कुल आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या 370 हो गई है, जो केवल 8 महीनों में हासिल की गई एक बड़ी उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि हर नागरिक को समय पर, किफायती और आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। स्वास्थ्य पहलों के अलावा, उन्होंने छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 322 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।

इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण और मजबूती, नाली व्यवस्था में सुधार, बुनियादी ढांचे का उन्नयन, ट्रैफिक जाम कम करने के उपाय, स्कूलों का विकास और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार शामिल हैं। स्थानीय कॉलोनियों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा।

अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने मेहरौली–बदरपुर रोड पर डबल-डेकर फ्लाईओवर को 1,471 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी है। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में तीन नए स्कूल भी बनेंगे। इसके अलावा, छतरपुर और आसपास के इलाकों में चार ऊंची सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।

