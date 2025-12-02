Delhi Air Quality : दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची, एक्यूआई 331

भारत समाचार

Dec 02, 2025, 04:02 AM
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची, एक्यूआई 331

नई दिल्ली: थोड़ी राहत के बाद मंगलवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब हो गई और दो दिन तक 'खराब' श्रेणी में रहने के बाद यह फिर से 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के डेटा के मुताबिक, सुबह 6 बजे तक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 331 था, जो राष्ट्रीय राजधानी के प्रदूषण के स्तर में फिर से बढ़ोतरी का संकेत है।

कई मॉनिटरिंग स्टेशनों ने पार्टिकुलेट मैटर का और भी ज्यादा कंसंट्रेशन रिकॉर्ड किया। बवाना में एक्यूआई 387, आनंद विहार में 381, वजीरपुर में 362, बुराड़ी में 361, और आरके पुरम में 356 रहा, ये सभी 'बहुत खराब' कैटेगरी में हैं।

आईजीआई एयरपोर्ट उन कुछ जगहों में से एक रहा जहां प्रदूषण काफी कम था, हालांकि इसका एक्यूआई 269 था जो फिर भी 'खराब' कैटेगरी में आता है।

सीपीसीबी स्टैंडर्ड के मुताबिक, 0-50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51-100 को संतोषजनक, 101-200 को मध्यम, 201-300 को खराब, 301-400 को बहुत खराब, और 401-500 को गंभीर माना जाता है।

मंगलवार सुबह खास इलाकों में कोहरे और स्मॉग की एक साफ परत छाई हुई थी। इंडिया गेट-कर्तव्य पथ पर, एक्यूआई 370 के आसपास रहा, जिससे यह 'बहुत खराब' जोन में आ गया।

तुगलकाबाद में एमबी रोड पर भी हालात इसी तरह चिंताजनक थे, जहां एक्यूआई 302 रिकॉर्ड किया गया, जिससे रहने वालों और अधिकारियों में चिंता बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने बिगड़ती एयर क्वालिटी पर निराशा जताई।

एक स्थानीय ने कहा, "बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए प्रदूषण बहुत खतरनाक हो गया है। पहले, हम सुबह 5 बजे बाहर निकलते थे, लेकिन अब हमें सुबह 7 बजे तक इंतजार करना पड़ता है। हमारी आंखों में जलन होती है, और हमें लगातार खांसी आती रहती है। सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए… पानी का छिड़काव काफी नहीं है।"

दिल्ली की एक्यूआई में इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा लेकिन थोड़ा सुधार देखा गया था। रविवार और सोमवार को, शहर में एक्यूआई क्रम से 279 और 298 रिकॉर्ड किया गया। इस बीच, सर्दी का मौसम जारी है। इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) ने मंगलवार को अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम लगभग 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है, जो तापमान में लगातार गिरावट और खराब होती एयर क्वालिटी का संकेत है।

 

