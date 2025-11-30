Delhi Air Pollution : प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार, 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया एक्यूआई

नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार को धुंध और प्रदूषण का माहौल रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह 6 बजे शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 270 तक पहुंच गया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी 'खराब' श्रेणी में आ गई।

हालांकि यह पिछले कई दिनों में देखी गई ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ स्थितियों से थोड़ा बेहतर है, लेकिन हवा लंबे समय तक बाहर रहने के लिए असुरक्षित बनी हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम को सतह पर हवा की बेहतर चाल ने जमा हुए कुछ प्रदूषकों को फैलाने में मदद की, जिससे कुल एक्यूआई कम हो गया। हालांकि, इस मामूली राहत से कई इलाकों की जमीनी हकीकत में ज्यादा बदलाव नहीं आया, जहां हवा की क्वालिटी 'बहुत खराब' सीमा के करीब बनी रही।

शहर के कई इलाकों में शहर के औसत से काफी ज्यादा प्रदूषण का स्तर दर्ज किया गया। शादीपुर सुबह 336 के एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित जगह रही, इसके बाद आरके पुरम 308 पर रहा, दोनों ही 'बहुत खराब' कैटेगरी में आते हैं। ये रीडिंग बताती हैं कि स्वस्थ लोगों में भी सांस लेने में तकलीफ होने की संभावना ज्यादा है। दूसरे जाने-माने हॉटस्पॉट जैसे बुराड़ी (283), बवाना (295), सिरीफोर्ट (295), वजीरपुर (282), चांदनी चौक (281), आनंद विहार (281), नरेला (279), पंजाबी बाग (266) और जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम (269) भी 'खराब' बैंड में ही रहे, जिससे राजधानी में बहुत ज्यादा प्रदूषण दिखा।

कुछ इलाकों का हाल तुलनात्मक रूप से बेहतर रहा। मंदिर मार्ग, जिसका एक्यूआई 157 था, ‘मॉडरेट’ कैटेगरी में अकेला इलाका रहा। वहीं, आया नगर (225), इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (227), एनएसआईटी द्वारका (228), लोधी रोड (251), अलीपुर (247), नजफगढ़ (242) और नॉर्थ कैंपस (240) ‘खराब’ रेंज में रहे।

एनसीआर में, गुरुग्राम का एक्यूआई 233 और नोएडा का 267 रहा, दोनों को ‘खराब’ कैटेगरी में रखा गया। फरीदाबाद में 178 दर्ज किया गया, जो इसे ‘मॉडरेट’ सेगमेंट में रखता है, जबकि गाजियाबाद में 262 का ‘खराब’ एक्यूआई रिपोर्ट किया गया।

भारत के नेशनल एक्यूआई स्केल के अनुसार, 201 और 300 के बीच के लेवल को ‘खराब’ माना जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खासकर लंबे समय तक मेहनत करने पर।

