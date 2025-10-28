Delhi Acid Attack Case : एसिड अटैक मामले में नया खुलासा, लड़की का पिता गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र में हुए एसिड अटैक मामले ने सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के आरोप में फरार लड़की के पिता अकील खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में अकील ने चौंकाने वाला दावा किया कि उसकी बेटी ने टॉयलेट क्लीनर लेकर खुद पर डाला और एसिड अटैक की झूठी शिकायत दर्ज कराई।

इस खुलासे ने लड़की के आरोपों पर सवाल उठा दिए हैं। रविवार सुबह करीब 11 बजे दीप चंद बंधु अस्पताल से एक युवती के एसिड अटैक में घायल होने की सूचना मिली। ओपन स्कूल की द्वितीय वर्ष की छात्रा ने दावा किया कि वह लक्ष्मी बाई कॉलेज, अशोक विहार जा रही थी, तभी मुकुंदपुर निवासी जितेंद्र अपने दोस्तों ईशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया और अरमान ने उस पर एसिड जैसा तरल फेंका।

हमले में उसके दोनों हाथ जल गए। उसने जितेंद्र पर पीछा करने और एक महीने पहले तीखी बहस का आरोप लगाया। इसके आधार पर थाना भारत नगर में एफआईआर दर्ज की गई। मामले की जांच में कई विरोधाभास सामने आए।

मुख्य आरोपी जितेंद्र घटना के समय करोल बाग में था, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर विश्लेषण और गवाहों से हुई। सह-आरोपी ईशान और अरमान अपनी मां शबनम के साथ आगरा में हैं। शबनम ने खुलासा किया कि 2018 में वह अकील खान के रिश्तेदारों द्वारा कथित एसिड अटैक की शिकार हुई थी और मंगोलपुरी में संपत्ति विवाद को लेकर तनाव है।

जितेंद्र की पत्नी ने 24 अक्टूबर को अकील पर यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था, जिसके बाद भलस्वा डेयरी थाने में उसके खिलाफ बलात्कार और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अकील ने दावा किया कि उसकी बेटी ने टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल कर खुद को नुकसान पहुंचाया और झूठी शिकायत दर्ज की।

सीसीटीवी फुटेज में लड़की को अपने भाई के साथ स्कूटी पर घर से निकलते और अशोक विहार में ई-रिक्शा लेते देखा गया, लेकिन भाई ने उसे कॉलेज गेट तक नहीं छोड़ा। भाई भी जांच से गायब है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि अकील से गहन पूछताछ जारी है और सभी तथ्यों को सत्यापित किया जा रहा है। क्राइम और एफएसएल टीम घटनास्थल की जांच कर रही है।