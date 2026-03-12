नई दिल्ली: दिल्ली के इंद्रपुरी और नारायणा वार्ड में आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद और कार्यकर्ताओं पर कथित हमले को लेकर राजधानी की राजनीति गरमा गई है। आप नेताओं ने भाजपा के एक विधायक पर जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।
पार्टी का कहना है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बेहद धीमी और लचर है, जो बेहद शर्मनाक है। आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इंद्रपुरी वार्ड-140 में सड़क निर्माण का काम करा रही पार्षद ज्योति गौतम और पार्टी कार्यकर्ता संजय बैरवा पर भाजपा विधायक और उनके समर्थकों द्वारा हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद दिल्ली पुलिस ने अभी तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और विधायक को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
वहीं, राजेंद्र नगर से आप के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक ने भी इस मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से जुड़े लोगों की गुंडागर्दी इस हद तक बढ़ गई है कि आम लोग भी इससे परेशान हैं।
दुर्गेश पाठक के मुताबिक, बुधवार देर रात इंद्रपुरी वार्ड-140 और नारायणा वार्ड-139 में सड़क निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान विधायक उमंग बजाज अपने कुछ समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे, और वहां मौजूद पार्षद ज्योति गौतम तथा कार्यकर्ता संजय बैरवा के साथ मारपीट की गई।
पाठक ने बताया कि संजय बैरवा पार्टी के सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो क्षेत्र में दिन-रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण का कार्य कराने के दौरान अचानक विधायक और उनके समर्थक वहां पहुंचे और दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में संजय बैरवा को गंभीर चोटें आई हैं।
पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस घटना को लेकर नाराजगी जताई है। एक कार्यकर्ता ने बताया कि विधायक ने स्वयं मौके पर मौजूद रहकर अपने समर्थकों से मारपीट करवाई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती।
कार्यकर्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जनता की सेवा करने वालों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं।
--आईएएनएस