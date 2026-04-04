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Dehradun Police Encounter : ब्रिगेडियर मुकेश हत्याकांड के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

राजपुर थाना इलाके में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो बदमाशों को काबू में किया।
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Dainik Hawk·
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Apr 04, 2026, 05:21 AM
उत्तराखंड: ब्रिगेडियर मुकेश हत्याकांड के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

 

देहरादून, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। देहरादून के राजपुर थाना इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

 

 

जानकारी के अनुसार, पुलिस को ब्रिगेडियर मुकेश की हत्या में शामिल संदिग्ध बदमाशों की लोकेशन की जानकारी मिली। पुलिस पहले से ही सघन चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी जोहड़ी गांव के पास इन बदमाशों के होने का इनपुट मिला। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी।

जैसे ही पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, वे भागते हुए गुनियाल गांव के जंगल की तरफ पहुंच गए। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए एक बदमाश को वहीं दबोच लिया, लेकिन दूसरा बदमाश जंगल के अंदर भागने लगा। पुलिस टीम लगातार उसका पीछा करती रही। इसी दौरान खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

अचानक हुई फायरिंग से माहौल तनावपूर्ण हो गया। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली बदमाश के पैर में जा लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत काबू में कर लिया।

घायल बदमाश को बिना देर किए इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। मौके की तलाशी लेने पर पुलिस को बदमाश के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह किसी बड़ी वारदात की फिराक में था या पहले से ही किसी गंभीर अपराध में शामिल रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले का जायजा लिया। फील्ड यूनिट की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं, फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है।

--आईएएनएस

 

 

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