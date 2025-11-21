Tejas Aircraft : रक्षा मंत्रालय ने दुबई में एलसीए तेजस शो से जुड़ी 'फेक' खबर का पर्दाफाश किया

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर फैल रहे “फेक” वीडियो और संदेशों के खिलाफ फैक्ट चेक जारी किया। इन वीडियो में दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारतीय तेजस लड़ाकू विमान में कथित “तेल रिसाव” होने का दावा किया गया था।

मंत्रालय ने कहा, “कुछ अकाउंट जानबूझकर बिना आधार के प्रचार के जरिए लड़ाकू विमान की तकनीकी विश्वसनीयता को कमजोर करने के लिए झूठी कहानियां फैला रहे हैं।”

सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में जवाब देते हुए मंत्रालय ने कहा, “कई प्रचार अकाउंट ऐसे वीडियो साझा कर रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि दुबई एयर शो 2025 में भारतीय तेजस एमके1 में तेल रिसाव हुआ था। ये दावे पूरी तरह झूठे हैं।”

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वीडियो में दिखी प्रक्रिया हवाई जहाज के पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली और ऑन-बोर्ड ऑक्सीजन बनाने वाली प्रणाली के माध्यम से जमा हुए पानी को नियमित रूप से बाहर निकालने की सामान्य प्रक्रिया है। यह कोई खराबी या तेल रिसाव नहीं है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दुबई जैसी जगहों पर काम करने वाले हवाई जहाजों के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए स्क्रीनशॉट भी दिखाए, जिनमें तेजस विमान के बारे में झूठे दावे किए जा रहे थे।

इससे पहले, भारत ने 17-18 नवंबर को दुबई एयर शो 2025 में अपनी रक्षा और एयरोस्पेस क्षमताओं का बड़ा प्रदर्शन किया। भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम इस प्रदर्शन में शामिल थी और देश में बने तेजस लड़ाकू विमान की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।

यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) में कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

भारतीय टीम में रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, विदेश मंत्रालय और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे। प्रदर्शनी के दौरान, मंत्री ने यूएई के अपने समकक्ष के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय बैठक भी की।

दुबई एयर शो, जो हर दो साल में आयोजित होता है और दुनिया के बड़े एयरोस्पेस कार्यक्रमों में से एक माना जाता है, में 150 देशों के 1,500 से अधिक प्रदर्शक और 1,48,000 से अधिक उद्योग विशेषज्ञ हिस्सा लेते हैं।

