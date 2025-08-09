नई दिल्‍ली: 'ऑपरेशन सिंदूर' पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान पर वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत ने एस-400 प्रणाली का इस्तेमाल करके पांच पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया।

उन्होंने यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान के अंदर, 300 किलोमीटर के दायरे में, एक पूर्व चेतावनी विमान को नष्ट कर दिया, जो उनकी वायु रक्षा और आक्रामक हवाई अभियानों को नियंत्रित करता था।

रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, खासकर हमने उनके तीन हवाई अड्डे नष्ट कर दिए थे। किसी भी योजनाबद्ध हवाई हमले या जमीनी कार्रवाई के लिए, उन्हें हवाई समर्थन की आवश्यकता होती। हमने उनकी हवाई क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उनके कुछ हवाई अड्डे अभी भी आईसीयू में हैं।

उन्‍होंने कहा कि नूरखान एयरबेस कमांड पोस्‍ट था, उसको अमेरिका के माध्‍यम से स्‍टील और सीमेंट से बनाया गया था, उसमें केवल एक विंडो थी, जिससे भारतीय सेना ने मिसाइल गिराई। वास्‍तव में यह पाकिस्‍तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्‍तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और लड़ाई बंद करने की बात की।

उल्‍लेखनीय है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान को हुए भारी नुकसान की बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जानकारी दी।

'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का जिक्र करते हुए एयर चीफ मार्शल सिंह ने दो तरह की तस्वीरें दिखाईं, जो पाकिस्तान में हुए नुकसान के पहले और बाद की थी। इन तस्वीरों में स्पष्ट दिखाया गया कि भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत आतंकियों के ठिकानों को पूरी सटीकता के साथ तबाह किया।

गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना की ओर से आधिकारिक तौर पर पहली बार 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने की पुष्टि की गई है।