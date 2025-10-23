Bay of Bengal : तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और आंधी की संभावना

चेन्नई: चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने गुरुवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना गहरा दबाव का क्षेत्र तीव्र हो गया है। इसके साथ ही अगले 24 घंटों में इसके उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ने की आशंका है।

आरएमसी के अनुसार, यह प्रणाली, जो शुरू में कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में विकसित हुई थी, बाद में एक अवदाब में बदल गई और बाद में एक गहरे अवदाब में बदल गई।

हालांकि, पहले अनुमान था कि यह चक्रवात बन सकता है, लेकिन जमीन के करीब होने के कारण इसकी संरचना बिगड़ गई और यह चक्रवात नहीं बन सका। जैसे-जैसे यह चक्रवात तट के पास पहुंच रहा है, इससे जुड़ी बारिश का पैटर्न भी बदल गया है।

आने वाले दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में व्यापक बारिश, गरज-चमक और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है।

आरएमसी ने कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। साथ ही, चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और रानीपेट के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है।

मौसम विज्ञानियों ने बताया कि जमीन पर दस्तक देने के बाद, यह गहरा दबाव वाला क्षेत्र अंदर की ओर बढ़ सकता है, थोड़ा कमजोर पड़ सकता है और बाद में रविवार के आसपास वापस समुद्र में चला जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो यह सिस्टम पानी पर फिर से सक्रिय हो सकता है, जिससे अगले हफ्ते की शुरुआत में बारिश का एक और दौर शुरू हो सकता है।

भारी बारिश की आशंका को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने तैयारियों को और तेज कर दिया है। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने राहत और बचाव कार्यों के लिए 24 हजार से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया है, 215 राहत शिविर स्थापित किए हैं और 106 सामुदायिक रसोई शुरू की हैं। जनता की शिकायतों का समाधान करने और बाढ़ राहत प्रयासों में समन्वय के लिए नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन सक्रिय कर दी गई हैं।

अधिकारियों ने निचले और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।