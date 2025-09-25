Deendayal Upadhyay Jayanti : दीनदयाल अस्पताल को 27 साल से सरकारों की उपेक्षा का सामना करना पड़ा : कमलजीत सहरावत

नई दिल्‍ली: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर वेस्ट दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें इलाके की सांसद कमलजीत सहरावत के साथ-साथ विधायक श्याम शर्मा और अस्पताल कर्मचारी यूनियन के प्रधान मेहरबान, पदाधिकारी गोविंद कौशिक सहित अन्य पदाधिकारी, अस्पताल के एमडीएमएस, और अन्य लोग शामिल हुए।

भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, "25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर हम हरि नगर स्थित दीनदयाल अस्पताल आए हैं। यह पश्चिमी दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। स्वच्छता अभियान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह अस्‍पताल पंडित दीनदयाल उपाध्‍याय के नाम पर है। पिछले 27 साल से सरकारों की उपेक्षा का सामना इस अस्‍पताल को करना पड़ा। यहां पर आवश्‍यक मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। आज डॉक्‍टरों के साथ बैठक कर प्राथमिकता पर किए जाने वाले कामों की सूची बनाई है। आने वाले समय में यहां पर विकास दिखाई देगा।''

कमलजीत सहरावत ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्‍ट में लिखा- एकात्म मानववाद के प्रणेता, हम सभी के प्रेरणास्त्रोत श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर आज दीनदयाल उपाध्याय पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धेय पंडित जी का संपूर्ण जीवन भारत और भारतीयता के लिए समर्पित रहा। वे प्रकाश-पुंज बनकर हम सभी को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

इसके अलावा, एक अन्‍य पोस्‍ट में उन्‍होंने लिखा कि आज पंजाबी बाग में दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित पज़ल कार पार्किंग के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री रेखा गुप्‍ता के द्वारा किया गया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह, विधायक कैलाश गंगवाल सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। यह आधुनिक पज़ल कार पार्किंग दिल्लीवासियों के लिए पार्किंग की समस्या को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।