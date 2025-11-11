'ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था भाई…' लाल किला ब्लास्ट में मारे गए डीटीसी कंडक्टर के भाई ने किया दर्द बयां

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को हुए कार ब्लास्ट की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में आठ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस ब्लास्ट में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) कंडक्टर अशोक कुमार को भी जान से हाथ धोना पड़ा।। इसके बाद उनके परिवार पर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

अशोक कुमार के भाई देवेंद्र कुमार ने आईएएनएस से बताया कि उनका भाई हर दिन की तरह अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौट रहा था। वह दिल्ली में क्लस्टर बस में कंडक्टर था। यही वह किराए का कमरा लेकर रहता था। उसके तीन बच्चे (दो बेटियां और एक बेटा) हैं।

देवेंद्र कुमार ने कहा कि जब हादसे की खबर आई, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अशोक भी उनमें से एक हो सकता है। एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें आठ लोगों को मृत बताया गया था और करीब 20 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई थी। जब हमने मोबाइल नंबर देखा, तो उसमें अशोक का नाम भी था। हमें बहुत बड़ा झटका लगा। फिर हमारी कोतवाली में सूचना आई कि अशोक कुमार की मौत हो गई है।

देवेंद्र कुमार ने बताया कि अशोक की मौत से परिवार सदमे में है। अशोक का बेटा और बेटियां अपने पिता की तस्वीरें देखकर बार-बार रो पड़ते हैं। परिवार के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे कि अब आशिक नहीं रहा।

उन्होंने बताया कि एक और मृतक की पहचान लवकेश कुमार के रूप में हुई है, जो हरियाणा के हसनपुर के निवासी थे। जब लवकेश के बेटे ने फोन किया तो कॉल लाल किला चौकी के इंचार्ज ने उठाया। उन्होंने कहा कि ये फोन मेरे पास है। तब जाकर पता चला कि लवकेश भी इस हादसे में नहीं रहे।

घटना के तुरंत बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और ब्लास्ट की जांच कई एंगल से की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि धमाके की असली वजह क्या थी और इसमें किन तत्वों की भूमिका हो सकती है।

