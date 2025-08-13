भारत समाचार

Dausa Road Accident: दौसा सड़क हादसा : घायलों का हाल जानने पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा, हर संभव मदद करने को कहा

दौसा सड़क हादसे में 11 की मौत, मंत्री मीणा ने घायलों से की मुलाकात
Aug 13, 2025, 07:35 AM
दौसा सड़क हादसा : घायलों का हाल जानने पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा, हर संभव मदद करने को कहा

दौसा:  राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचकर हर संभव मदद की बात कही।

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का कॉल आया था। उन्होंने घायलों से मिलने को निर्देशित किया था। हमारी मेडिकल टीम घायलों के ऊपर नजर रखे हुए है।

उन्होंने कहा, "सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल की टीम घायलों का उचित उपचार कर रही है। हमारी कोशिश है कि घायलों में अधिकतम लोगों की जान बचे। हमारी प्राथमिक भूमिका यह है कि घायलों को उचित इलाज मिले।"

मीणा ने कहा, "प्रदेश में कुछ ब्लैक स्पॉट हैं, जहां पर यह दुर्घटना हुई है, वह भी एक ब्लैक स्पॉट है। ऐसी जगहों को सरकार ने चिन्हित किया हुआ है। वहीं, नितिन गडकरी ने ऐसे चार स्थानों पर एलिवेटेड रोड दिया है। हादसे के पीछे की वजहों की पूरी जानकारी पुलिस जांच के बाद पता चलेगी।"

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस दर्दनाक सड़क हादसे पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "दौसा में भीषण सड़क हादसे में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन को घायलों का त्वरित एवं समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।"

बता दें कि दौसा में पिकअप और कंटेनर के बीच तेज टक्कर हो गई। यह हादसा दौसा-मनोहरपुर रोड पर बापी के पास हुआ, जब खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे। इस भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। यह टक्कर इतनी तेज थी कि 10 की मौके पर मौत हो गई, जिसमें 7 महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं। वहीं, एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

दुर्घटना के घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया। हादसे की वजह तेज गति और संभावित लापरवाही बताई जा रही है। पुलिस और जिला प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया।

 

 

