Darshan Singh Chaudhary Statement : पुतिन की यात्रा 'विकसित भारत' के लिए बहुत अच्छा संकेत: भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी

पुतिन यात्रा पर भाजपा सांसद बोले—भारत-रूस रिश्ते ‘विकसित भारत’ के लिए शुभ संकेत
Dec 05, 2025, 07:52 AM
पुतिन की यात्रा 'विकसित भारत' के लिए बहुत अच्छा संकेत: भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर कहा कि यह 'विकसित भारत' के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। रूस हर संकट के समय में भारत के साथ खड़ा रहा है।

भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "भारत और रूस के बीच रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण रहे हैं। रूस हर संकट के समय में भारत के साथ खड़ा रहा है। इस दृष्टि से 'विकसित भारत' के लिए यह बहुत अच्छे संकेत हैं।"

इस दौरान दर्शन सिंह चौधरी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी जवाब दिया। 'विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात न कराए जाने' के सवालों पर भाजपा सांसद ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की लीडरशिप और ग्लोबल प्रतिष्ठा हमेशा देश के हित में काम कर रही है, और आगे भी करती रहेगी। नेता प्रतिपक्ष को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।"

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें (राहुल गांधी) भारत को विदेश में कैसे प्रस्तुत करते हैं, इस पर खुद विचार करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा वह काम किया है, जो राष्ट्र के हित में हो।

इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल और डिले होने की खबरों पर सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और मैं आज इस बारे में बात भी करूंगा। हमारी सरकार हमेशा जनता के हितों के लिए खड़ी रही है और आगे भी रहेगी।

वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यह बहुत पुरानी दोस्ती है। हमने बांग्लादेश युद्ध के दौरान भी हमने इस मित्रता का लाभ लिया था और आने वाले समय में भी हम इस दोस्ती का प्रयोग करना चाहते हैं।

शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि रूस और भारत की मित्रता इस तरह की है कि राज कुमार के समय से गहरा संबंध था। इसी संबंध को आगे बढ़ाने के लिए रूस के राष्ट्रपति का यह दौरा है।

--आईएएनएस

 

 

