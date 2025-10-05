भारत समाचार

Darjeeling News : दार्जिलिंग के सोनादा में भूस्खलन के बाद डायमंड हार्बर का युवक लापता, परिवार में चिंता

Oct 05, 2025, 02:54 PM
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन देखने को मिला। सोनादा क्षेत्र में शनिवार रात एक होमस्टे पर हुए भूस्खलन से एक युवक लापता हो गया, जिससे परिवार के लोग चिंतित हैं।

दार्जिलिंग क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन से तबाही देखने को मिल रही है। इस हादसे में हिमाद्री पुरकैत (25 वर्ष) नाम का युवक लापता हो गया, जो दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर के अंतर्गत तटीय पुलिस स्टेशन क्षेत्र के दक्षिण कमर पोल, पुरुलिया गांव का निवासी बताया जा रहा है। परिवार के अनुसार, हिमाद्री घूमने का शौकीन था और सितंबर में ही वह सोनादा के एक स्थानीय होमस्टे में काम करने के सिलसिले में गया था।

परिवार वालों ने बताया कि शनिवार रात करीब 10 बजे उसने अंतिम बार फोन पर परिवार से बात की थी। उसने बताया था कि भारी बारिश हो रही है और उसने डिनर कर लिया है। उसके बाद से उससे संपर्क नहीं हो सका। परिवार के सदस्य रात से चिंतित हैं और विभिन्न माध्यमों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली।

स्थानीय प्रतिनिधियों और जिला अधिकारियों ने हिमाद्री के परिवार से मुलाकात की और खोजबीन में हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। कमरपोल ग्राम पंचायत के उप-प्रधान आशीष हलधर ने बताया कि गांव वाले एकजुट होकर सहायता के लिए तैयार हैं। हिमाद्री के पिता प्रशांत पुरकैत ने भावुक होकर कहा, "मेरा बेटा बहुत मेहनती था, हमें जल्द उसके सुरक्षित लौटने की उम्मीद है।"

दार्जिलिंग क्षेत्र में मानसून की विदाई के बावजूद असामान्य रूप से भारी बारिश जारी है, जिससे कई स्थानों पर भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। सोनादा सहित कर्सियांग, मिरिक और अन्य इलाकों में मलबा गिरने से होमस्टे, सड़कें और पुल प्रभावित हुए हैं। आयरन ब्रिज के ढहने से मिरिक और कर्सियांग के बीच संपर्क कट गया है। जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं, जिसमें राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें और स्थानीय स्वयंसेवक शामिल हैं। विकास मंत्री उदयन गुहा ने मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई और पर्यटकों के लिए चेतावनी जारी की है।

 

 

