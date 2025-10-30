Danish Azad Ansari: बिहार चुनाव में महागठबंधन को दिखाई दे रही अपनी हार: दानिश आजाद अंसारी

बलिया: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि बिहार चुनाव में महागठबंधन को अपनी हार अभी से दिखाई दे रही है।

उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "महागठबंधन को जनता नाकार रही है और वे हार रहे हैं, इसीलिए इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। बिहार की जनता ने कांग्रेस और विपक्षी दलों दोनों को पूरी तरह से नकार दिया है, इसीलिए ये लोग गलत बयान दे रहे हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है, इसीलिए राहुल गांधी परेशान होकर कुछ भी बयान दे दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सड़क, बिजली, पानी, आवास सहित वो सभी सुविधाएं जनता तक पहुंचा दी गई हैं जिनकी उनको जरूरत थी। इसीलिए अब ये लोग हमारे काम पर उंगली नहीं उठा पा रहे हैं।

दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि पहले चुनाव के मुद्दे कुछ और थे, अब महागठबंधन के लोग धीमे-धीमे इसको बदल रहे हैं। विपक्ष कुछ भी बोलकर जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। इन लोगों को यह नहीं पता है कि बिहार की जनता अब सब जान चुकी है, इसीलिए इनके बहकावे में नहीं आने वाली है।

उन्होंने कहा कि सभी छोटी पार्टियों ने मिलकर राहुल गांधी को बेवकूफ बनाया है। यह बात अंदर ही अंदर राहुल गांधी को भी पता चल गई है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है।