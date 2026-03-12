भारत समाचार

Dandi March Anniversary : दांडी सत्याग्रह की वर्षगांठ पर अमित शाह समेत कई नेताओं ने महात्मा गांधी को किया याद

दांडी मार्च की वर्षगांठ पर नेताओं ने महात्मा गांधी और सत्याग्रहियों को किया याद।
Mar 12, 2026, 05:00 AM
दांडी सत्याग्रह की वर्षगांठ पर अमित शाह समेत कई नेताओं ने महात्मा गांधी को किया याद

नई दिल्ली: भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण अध्याय 'दांडी नमक सत्याग्रह' की वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने महात्मा गांधी को याद किया है।

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "1930 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह शुरू किया था, जिसने हर आयु और वर्ग के भीतर स्वतंत्रता की इच्छा को और भी प्रबल बनाया। यह स्वदेशी की दिशा में उठाया गया ऐसा कदम था, जिसने स्वाधीनता आंदोलन की दिशा बदल दी। दांडी सत्याग्रह के सभी महापुरुषों को नमन करता हूं।"

 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "महात्मा गांधी ने 1930 में आज ही के दिन अंग्रेजों के अत्याचारी नमक कानून के विरोध में साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा दी। स्वतंत्रता संग्राम के इस महत्वपूर्ण अध्याय दांडी नमक सत्याग्रह की वर्षगांठ के अवसर पर पूज्य महात्मा गांधी और सत्याग्रहियों को विनम्र अभिवादन।"

 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, "पूज्य बापू और अमर संघर्ष के सभी सत्याग्रहियों को कोटि-कोटि नमन। साल 1930 में आज ही के दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से आरंभ हुआ दांडी नमक सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम की उस ज्योति का प्रज्ज्वलन था, जिसने जन-जन में आत्मबल और स्वराज का नया मंत्र भर दिया। बर्बर और अलोकतांत्रिक ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाने वाले इस अभूतपूर्व 'दांडी मार्च' ने यह सिद्ध किया कि सत्य, साहस और सामूहिक संकल्प से साम्राज्य भी डगमगा जाते हैं।"

 

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "आज ही के दिन, 1930 में, पूज्य बापू ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी, जिसने एक साधारण क्रिया को सत्य, साहस और अहिंसक प्रतिरोध का शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। एक ऐसा पल जिसने देश की चेतना को झकझोर दिया और भारत के आजादी के संघर्ष की दिशा बदल दी।"

 

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने लिखा, "महात्मा गांधी की ओर से आज ही के दिन वर्ष 1930 में शुरू किए गए दांडी मार्च की वर्षगांठ पर उन्हें व समस्त सत्याग्रहियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। तानाशाही और अन्याय के खिलाफ महात्मा गांधी ने बगैर झुके, सत्य और अहिंसा के बल पर संघर्ष का जो मार्ग दिखाया, वह आज भी हमें प्रेरणा देता है।"

 

--आईएएनएस

 

 

