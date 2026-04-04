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Damoh Road Accident : दमोह में सड़क दुर्घटना में दो चचेरे भाइयों की मौत

दमोह सड़क हादसे में गैस सिलेंडर ले जा रहे दो युवकों की मौत, ट्रक चालक फरार।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 04, 2026, 05:30 AM
मध्य प्रदेश: दमोह में सड़क दुर्घटना में दो चचेरे भाइयों की मौत

दमोह: दमोह-पठरिया सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवा चचेरे भाई अपनी जान गंवा बैठे। यह हादसा उस समय हुआ जब वे रसोई गैस सिलेंडर लेकर लौट रहे थे और तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

स्थानीय लोगों और पुलिस के अनुसार, दोनों युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने लोगों से सड़क हादसों में सावधानी बरतने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।

मृतकों की पहचान जय श्रीवास्तव (पिता: संदीप श्रीवास्तव, निवासी: तीन गली, दमोह) और प्रबल श्रीवास्तव (पिता: प्रदीप श्रीवास्तव, निवासी: पठरिया) के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, दोनों गैस सिलेंडर लेकर लौट रहे थे, तभी खोजखेड़ी के पास दमोह और पठरिया के बीच तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे की जबरदस्त शक्ति के कारण दोनों सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

दोनों मृतक चचेरे भाई थे और गैस सिलेंडर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक ने टक्कर के बाद मौके से फरार हो गया।

दमोह ग्रामीण क्षेत्र के एक जांच अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ट्रक चालक ने दुर्घटना के बाद किसी भी तरह की मदद नहीं की।"

पुलिस ने तेज गति और लापरवाही से ड्राइविंग के साथ-साथ मृत्यु के कारण लापरवाही का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों को खंगालना शुरू कर दिया है ताकि फरार ट्रक चालक की पहचान की जा सके।

जांच अधिकारी ने चेतावनी दी कि रात में भारी गैस सिलेंडर जैसी चीजें दोपहिया वाहन पर ले जाना बेहद खतरनाक है।

उन्होंने कहा, "इस टक्कर की ताकत इतनी अधिक थी कि दोनों युवाओं के पास बचने का कोई मौका नहीं था। हम जनता से अपील करते हैं कि भारी या खतरनाक सामान दोपहिया वाहनों पर न ले जाएं। यह न केवल आपकी बल्कि सड़क पर दूसरों की जान के लिए भी खतरा है।"

पुलिस ने संबंधित भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर, घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

 

 

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