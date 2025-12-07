भारत समाचार

Damoh Schoolgirls Missing : दमोह से तीन नाबालिग स्कूली छात्राएं लापता, दिल्ली जाने की आशंका, तलाश में जुटी पुलिस

दमोह से लापता तीन छात्राओं की तलाश में पुलिस ने दिल्ली तक जारी किया अलर्ट
Dec 07, 2025, 05:48 AM
मध्य प्रदेश : दमोह से तीन नाबालिग स्कूली छात्राएं लापता, दिल्ली जाने की आशंका, तलाश में जुटी पुलिस

दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली तीन नाबालिग छात्राएं अचानक गायब हो गईं। परिजन कोतवाली थाने पहुंचे और तीनों छात्राओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

तीनों छात्राएं आपस में घनिष्ठ मित्र हैं और रोजाना की तरह सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटीं। देर रात तक भी जब उनका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने पड़ोसियों व रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

लापता छात्राओं की उम्र 14 से 16 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू करते हुए शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौराहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि लड़कियां ट्रेन से कहीं जा सकती हैं। इसके बाद पुलिस ने दमोह रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच की।

सूत्रों के अनुसार, तीनों छात्राएं शनिवार देर शाम दमोह रेलवे स्टेशन से गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर दिल्ली की ओर रवाना हुई थीं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वे अपनी मर्जी से गई हैं या किसी के बहकावे में आकर घर छोड़कर भागी हैं। परिजनों ने बताया कि लड़कियों के पास मोबाइल फोन नहीं थे, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस करना भी मुश्किल हो रहा है।

मामले में सीएसपी दमोह एच. आर. पांडेय ने बताया, "तीन स्कूली छात्राएं शनिवार सुबह स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थीं। देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। प्रकरण दर्ज होने के तुरंत बाद हमने सर्चिंग शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत सभी संभावित जगहों के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि छात्राएं जल्द से जल्द सकुशल बरामद हो जाएं।"

पुलिस ने दिल्ली, भोपाल, जबलपुर समेत अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी अलर्ट जारी कर दिया है।

--आईएएनएस

 

 

