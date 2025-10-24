भारत समाचार

Greater Noida : मारपीट में युवक की मौत, 9 दिनों तक चला इलाज, एमएलए ने परिवार की सीएम योगी से कराई बात

अनिकेत की मौत के बाद मामला दलित उत्पीड़न के रूप में तूल, परिजनों को न्याय की मांग।
Oct 24, 2025, 08:50 AM
ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना में घायल दलित युवक अनिकेत की इलाज के दौरान मौत हो गई। अनिकेत पिछले नौ दिनों से अस्पताल में भर्ती था, जहां इलाज के बावजूद उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और अंततः उसने दम तोड़ दिया।

इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने पर जेवर से विधायक धीरेंद्र सिंह मृतक अनिकेत के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर परिजनों की बात भी कराई।

मुख्यमंत्री ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले अनिकेत के साथ स्थानीय युवकों ने मारपीट की थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत होने के बाद अब मामला दलित उत्पीड़न के रूप में तूल पकड़ चुका है।

सोशल मीडिया पर कई सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि “उत्तर प्रदेश में एक दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और पुलिस ने कार्रवाई में लापरवाही बरती।”

हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की गई है। 19 अक्टूबर 2025 को थाना रबूपुरा पुलिस ने गोपनीय सूचना और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से दो वांछित आरोपियों युवराज पुत्र पप्पू और जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र जोगेन्द्र को फलैदा कट से गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी मोहल्ला मीणा ठाकुरान, थाना रबूपुरा के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार, इन आरोपियों ने अनिकेत के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल किया था।

पुलिस का कहना है कि फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं, स्थानीय लोगों और संगठनों ने मांग की है कि अनिकेत के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

 

 

 

