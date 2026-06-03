डीके शिवकुमार के कार्यभार संभालने की तैयारी, पुलिस छावनी में तब्दील कर्नाटक लोक भवन

बेंगलुरु, 3 जून (आईएएनएस)। बेंगलुरु में डी.के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह से पहले लोक भवन और उसके आसपास के इलाकों में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

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बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह सुरक्षा व्यवस्था की सीधे निगरानी करेंगे। उनके साथ तीन संयुक्त पुलिस आयुक्त और 20 डीसीपी (उप पुलिस आयुक्त) भी मौके पर मौजूद रहेंगे और तैनात पुलिसकर्मियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का समन्वय करेंगे।

लोक भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केवल वैध वाहन पास रखने वाले वीआईपी और वीवीआईपी ही अपने वाहन परिसर के अंदर तक ले जा सकेंगे। सभी गणमान्य व्यक्तियों को सलाह दी गई है कि वे कार्यक्रम शुरू होने से कम से कम एक घंटे पहले अपनी-अपनी सीटों पर पहुंच जाएं।

जिन गणमान्य व्यक्तियों के पास वाहन पास नहीं होगा, उनके वाहनों को थिमैया सर्कल के पास ही रोक दिया जाएगा। वहां से आगे किसी भी निजी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी।

थिम्मैया सर्कल से लोक भवन में बने मुख्य कार्यक्रम स्थल तक गणमान्य व्यक्तियों को पहुंचाने के लिए विशेष छह सीटर इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की गई है। पुलिस को उन लोगों की आधिकारिक सूची पहले ही मिल चुकी है, जिन्हें वाहन पास जारी किए गए हैं और उनकी पहचान व दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है।

चूंकि डी.के. शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, इसलिए उनके समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई देने के लिए शहर के कई हिस्सों में बड़े-बड़े फ्लेक्स बोर्ड, बैनर और कटआउट लगाए हैं।

खास तौर पर राजराजेश्वरी नगर विधानसभा क्षेत्र के सुमनहल्ली इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डी.के. शिवकुमार का 100 फुट ऊंचा विशाल कटआउट लगाया है। उनके समर्थक इस मौके को बड़े उत्साह और भव्यता के साथ मना रहे हैं।

इस बीच, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) से शहर तक के मार्ग पर स्वागत बैनर और फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए हैं। इन्हें पार्टी आलाकमान और विभिन्न राज्यों से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आने वाले नेताओं के स्वागत के लिए लगाया गया है। एयरपोर्ट टोल प्लाजा से लेकर बेंगलुरु शहर तक हाईवे और प्रमुख मार्गों पर बड़ी संख्या में फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर विभिन्न राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें लगी हैं।

कांग्रेस किसान सेल, कर्नाटक ने डी.के. शिवकुमार को सम्मानित करने के लिए 20 रुपये के नोटों से बनी एक माला तैयार की है। डी.के. शिवकुमार जल्द ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस