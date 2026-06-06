डीआरआई ने नागपुर में 522 किलोग्राम गांजा जब्त की, दो लोग गिरफ्तार

नागपुर, 6 जून (आईएएनएस)। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) की नागपुर रीजनल यूनिट और मुंबई जोनल यूनिट ने शनिवार को अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया और लगभग 2.61 करोड़ रुपए कीमत का 522 किलोग्राम से ज्यादा गांजा जब्त किया।

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खास खुफिया जानकारी के आधार पर, डीआरआई अधिकारियों ने ओडिशा-आंध्र प्रदेश बॉर्डर से नेशनल हाईवे 53 होते हुए महाराष्ट्र जा रहे एक लंबे-प्लेटफॉर्म वाले ट्रक को रोका। इस गाड़ी को नागपुर जिले के मौदा के पास मथनी टोल प्लाजा पर रोका गया।

ट्रक की बारीकी से तलाशी लेने पर अधिकारियों को एक खास तौर पर बनाए गए गुप्त खाने में छिपाकर रखा गया 522 किलोग्राम से ज्यादा गांजा मिला। बताया जा रहा है कि यह नशीला पदार्थ एक अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क के तहत ले जाया जा रहा था, जो ओडिशा-मध्य भारत कॉरिडोर में काम करता है और महाराष्ट्र में नशीले पदार्थों की सप्लाई करता है।

जांच के आधार पर, तस्करी नेटवर्क से जुड़े दो लोगों को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने कथित तौर पर नशीले पदार्थों की अवैध ढुलाई में अपनी भूमिका स्वीकार की। उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।

हाल ही में की गई यह जब्ती, डीआरआई द्वारा पिछले कुछ महीनों में चलाए गए बड़े ड्रग-विरोधी अभियानों की कड़ी में एक और कार्रवाई है।

इससे पहले, 31 मई को डीआरआई ने बिहार में 104.9 किलोग्राम गांजा जब्त किया था और इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

13 अप्रैल को एक और अहम ऑपरेशन में डीआरआई की नागपुर रीजनल यूनिट ने अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया और लगभग 4.26 करोड़ रुपए की 853 ग्राम कोकीन जब्त की।

अधिकारियों के मुताबिक, यह ऑपरेशन खास खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था। डीआरआई अधिकारियों ने 12 अप्रैल को नागपुर रेलवे स्टेशन से गुज़र रही ट्रेन नंबर 22692 हजरत निजामुद्दीन-केएसआर बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक भारतीय महिला को रोका।

अधिकारियों को शक हुआ कि यात्री अपने सामान में नशीले पदार्थ छिपाकर ले जा रही है, इसलिए वे ट्रेन में चढ़े और उससे आगे की जांच के लिए नीचे उतरने को कहा। इसके बाद वह अजनी रेलवे स्टेशन पर उतरी, जहां उसके सामान की बारीकी से तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान, अधिकारियों को उसके सामान में शैम्पू की दो बोतलें मिलीं जो असामान्य रूप से भारी लग रही थीं। उनमें से लिक्विड निकालने के बाद, अधिकारियों को बोतलों के अंदर छिपे हुए पीले रंग के 50 सीलबंद कैप्सूल मिले। आगे की जांच में कोकीन होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें जब्त कर लिया गया और मामले की जांच शुरू की गई।

--आईएएनएस

पीएसके