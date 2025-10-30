भारत समाचार

Cyclone Montha Update : तमिलनाडु के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज

तमिलनाडु में चक्रवात मोंथा के बाद बारिश जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 30, 2025, 05:31 AM
तमिलनाडु के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज

चेन्नई: मौसम विभाग ने बुधवार सुबह तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के लिए ताजा रिपोर्ट जारी की। क्षेत्र में चक्रवात 'मोंथा' के कमजोर पड़ने से बारिश का असर बना हुआ है।

तमिलनाडु के कई हिस्सों में रात में हल्की बारिश दर्ज हुई। लेकिन, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश नहीं हुई। सबसे ज्यादा गर्मी टोंडी में महसूस हुई, जहां पारा 34.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। वहीं, मैदानी इलाकों में करूर परमथी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार सुबह 8:30 बजे तक तमिलनाडु के कई इलाकों में रात भर हल्की फुहारें पड़ीं। 'मोंथा' का मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच नरसापुर के पास मंगलवार रात 11:30 से 12:30 बजे के बीच लैंडफॉल हुआ। इसकी वजह से तमिलनाडु में बारिश का सिलसिला बना हुआ है।

अरब सागर में एक अलग निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है, जो मुंबई से 410 किलोमीटर दूर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यह अगले 36 घंटों में उत्तर-पूर्व दिशा में बढ़ेगा।

आने वाले सात दिनों तक क्षेत्र में मौसम नम और बादलयुक्त रहेगा। गुरुवार को कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। 31 अक्टूबर से चार नवंबर तक ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम फुहारें पड़ने की संभावना है। आसमान पर बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस बढ़ सकती है।

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें। किसानों को खेतों में पानी जमा होने से बचाना चाहिए। मछुआरों को अभी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

--आईएएनएस

 

 

IMD AlertRain ForecastTamil Nadu WeatherPuducherry RainKaraikalSouth India NewsCyclone Montha

Related posts

Loading...

More from author

Loading...