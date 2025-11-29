भारत समाचार

Cyclone Ditwah Alert : तमिलनाडु-पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी, कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद

चक्रवात ‘दित्वाह’ का तटीय राज्यों पर असर, कई जिलों में भारी बारिश और अलर्ट
Nov 29, 2025, 04:22 AM
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' : तमिलनाडु-पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी, कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद

चेन्नई: श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' लगातार उत्तर दिशा में बढ़ रहा है और इसकी गति 7 किमी प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई है। 30 नवंबर को चक्रवाती तूफान का असर उत्तर तमिलनाडु, पुडुच्चेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों पर दिखाई दे सकता है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने तटीय इलाकों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है।

भारत मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार रात 2:30 बजे तूफान का केंद्र 9.2 डिग्री उत्तर और 80.8 डिग्री पूर्व पर स्थित था, जो त्रिंकोमाली से 80 किमी उत्तर-पश्चिम और चेन्नई से लगभग 430 किमी दक्षिण में था। चक्रवाती तूफान के उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 30 नवंबर को उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों के पास पहुंचने की संभावना है।

चक्रवात के प्रभाव से तमिलनाडु के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि रामनाथपुरम, पुदुक्कोट्टई, तंजावुर, तिरुवारूर, नागपट्टिनम और कराईकल में एक-दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है।

इसके अलावा थूथुकुडी, शिवगंगई, अरियालुर और मयिलादुथुरै में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, विरुधुनगर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, पेराम्बलूर और कुड्डालोर जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

मौसम की गंभीरता को देखते हुए तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। अरियालुर, तिरुची, तंजावुर और विलुप्पुरम जिलों में स्कूल बंद रखे गए हैं। वहीं कुड्डालोर, तिरुवारूर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुरै, कल्लक्कुरिची, पुदुक्कोट्टई, पेराम्बलूर, पुडुच्चेरी और कराईकल में स्कूलों और कॉलेजों दोनों में छुट्टी घोषित की गई है।

प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, जबकि मछुआरों को समुद्र में न जाने का निर्देश जारी किया गया है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने और तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए राहत और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा गया है।

--आईएएनएस

 

 

