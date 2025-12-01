Cyclone Dithwah Alert : 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा चक्रवात दितवाह : आईएमडी चेन्नई

चेन्नई: दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तर तमिलनाडु–पुडुचेरी तट के पास बना चक्रवात दितवाह अब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है और एक गहरे दबाव में बदल गया है।

आईएमडी चेन्नई के अनुसार, 30 नवंबर को शाम 5:30 बजे यह कुड्डालोर से 90 किमी पूर्व, कराईकल से 130 किमी उत्तर-पूर्व, पुडुचेरी से 90 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व और चेन्नई से 140 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में केंद्रित था। यह सिस्टम तट से सिर्फ 80 किमी दूर था।

अगले 24 घंटों में इसके और कमजोर होकर गहरे अवदाब बनने की संभावना है। रविवार रात यह तट से करीब 40 किमी और सोमवार सुबह करीब 20 किमी की दूरी पर पहुंच सकता है। चक्रवात की निगरानी कराईकल और चेन्नई स्थित डॉप्लर वेदर रडार के जरिए की जा रही है।

चक्रवात दितवाह के कारण चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली और रानीपेट सहित कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। कई जगहों पर इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों ने निवासियों से घरों के अंदर रहने, निचले इलाकों या तटीय क्षेत्रों से बचने और सुरक्षा संबंधी सलाह का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चक्रवात दितवाह के दौरान सेवाओं में कम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक और उनकी टीमों के साथ उच्च-स्तरीय समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को निरंतर निगरानी के लिए मंडल, क्षेत्रीय और रेलवे बोर्ड स्तर पर वॉर रूम सक्रिय करने के निर्देश दिए। ट्रेनों के रद्द, डायवर्जन या देरी से प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए समर्पित हेल्पलाइन और यात्री सहायता डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। मंत्री ने पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल होने तक अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय और यात्रियों के साथ सक्रिय संवाद पर जोर दिया।

श्रीलंका में चक्रवात दितवाह ने भारी तबाही मचाई है। भारतीय वायुसेना श्रीलंका में अंतरराष्ट्रीय स्तर का राहत और बचाव अभियान चला रही है।

--आईएएनएस