CUHP Faculty Recruitment : हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीचिंग फैकल्टी जॉब्स का मौका, 27 अप्रैल तक भरें फॉर्म

शिमला: सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक खास मौका सामने आया है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएचपी) ने प्रोफेसर समेत टीचिंग फैकल्टी के विभिन्न 25 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद तय लास्ट डेट तक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

सीयूएचपी ने प्रोफेसर के जिन 25 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, उनमें प्रोफेसर के 06, एसोसिएट प्रोफेसर के 07 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पद शामिल हैं। वहीं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार मास्टर डिग्री के साथ नेट/स्लेट (एसएलईटी)/सेट या पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स को पास अन्य निर्धारित पात्रता का होना भी अनिवार्य हैं।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पद अनुसार 57,700 से 2,18,200 रुपए के बीच प्रति महीने होगी।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो जनरल/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस के लिए 1,750 रुपए और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/महिला उम्मीदवारों के लिए 1,500 रुपए तय किया गया है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएचपी) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद जारी पद से संबंधित एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दें। लास्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें।

--आईएएनएस