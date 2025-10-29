Crime Branch Kashmir : नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी मामले में सीबीके ने डोडा में आरोपी के ठिकाने पर छापा मारा

डोडा: स्पेशल क्राइम विंग कश्मीर (क्राइम ब्रांच कश्मीर) ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में बुधवार को छापेमार कार्रवाई की। क्राइम ब्रांच ने जम्मू-कश्मीर के डोडा के तेंदला गंदोह गांव में यह तलाशी अभियान चलाया।

जानकारी सामने आई है कि क्राइम ब्रांच कश्मीर (सीबीके) ने फरहत मलिक नाम के एक व्यक्ति के आवास पर छापा मारा। फरहत के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत पहले से एफआईआर दर्ज है।

एक बयान में कहा गया, "क्राइम ब्रांच की एक टीम कथित धोखाधड़ी के इस मामले में डोडा जिले के तेंदला गंडोह गांव में तलाशी ले रही है।"

यह मामला विदेश और देश में रोजगार के अवसर प्रदान करने के बहाने व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी और आर्थिक शोषण के आरोपों से संबंधित है। विश्वसनीय जानकारी और जांच-संबंधी सुरागों के आधार पर अपराध शाखा कश्मीर की विशेष अपराध शाखा ने मामले से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री और साक्ष्य बरामद करने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है।

अपराध शाखा कश्मीर की विशेष अपराध शाखा, जनविश्वास और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। बयान में कहा गया है कि आगे की जांच जारी है और जांच के साथ-साथ अतिरिक्त विवरण शेयर किए जाएंगे।

--आईएएनएस