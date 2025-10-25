CR Patil Statement : सीआर पाटिल ने दिलाई लालू शासन की याद, बोले-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली

पटना: बिहार में पहले चरण के चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, एक-दूसरे दल के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने पर कहा कि बिहार के लोग लालू के समय का जंगलराज अभी नहीं भूले हैं।

उन्होंने दावा किया कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

सीआर पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए सभी बिहारवासियों को छठ की शुभकामनाएं दी और कहा कि मुझे विश्वास है कि छठ के इस पर्व पर सभी को छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि बिहार के मतदाता राज्य का विकास चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मिली।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो लोग दावा करते हैं कि वे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। बिहार की जनता सब जान रही है और अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। बिहार की जनता इन कामों से खुश है और उनको भी पता है कौन सी सरकार बनने पर उनका फायदा होने वाला है।

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि बिहार के लोग जो किसी दूसरे प्रदेश में नौकरी के लिए गए थे, वे वापस आकर एनडीए के साथ खड़े हो गए हैं ताकि उनसे सरकार चुनने में कोई गलती न हो और बिहार का विकास हो सके।

बिहार की जनता लालू यादव के समय को भूली नहीं है। उस समय बिहार की स्थिति क्या हो गई थी? जब से बिहार में एनडीए की सरकार आई है, बिहार में लगातार विकास हो रहा है। सिर्फ एनडीए सरकार ही जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.43 करोड़ है। इनमें लगभग 3.92 करोड़ पुरुष और करीब 3.50 महिला मतदाता हैं।