Donald Trump Decision : वीजा शुल्क वृद्धि वापसी के लिए अमेरिका पर दबाब बनाए मोदी सरकार : सीपीए नेता बाबूराव

विजयवाड़ा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाने के फैसले पर शनिवार को सीपीएम के राज्य सचिव बाबूराव ने टिप्पणी की। उन्‍होंने कहा कि यह भारत के हितों पर एक बड़ा हमला है।

बाबूराव ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह कोई सामान्य निर्णय नहीं है। यह भारत के हितों पर एक बड़ा हमला है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह अमेरिकी साम्राज्यवादी कदमों का हिस्सा है, जिसमें व्यापार प्रतिबंध और भारतीय छात्रों पर प्रतिबंध शामिल हैं।

उन्‍होंने कहा कि भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने सहित ये फैसले भारतीय पेशेवरों और छात्रों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं।

सीपीएम का दृढ़ विश्वास है कि ऐसे उपाय अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, इस पर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया अपर्याप्त रही है। हालांकि रक्षा समझौते और संधियां अमेरिका समर्थक रुख के साथ बनी हुई हैं, लेकिन रूस के साथ तेल व्यापार वार्ता या चीन और रूस के साथ बैठकें जैसे अपवाद इस समग्र नरम रुख को संतुलित नहीं कर पाते।

बाबूराव ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना मोदी सरकार का कर्तव्य है। सीपीएम सरकार से आग्रह करती है कि वह कड़ी कार्रवाई करे। सरकारअमेरिकी प्रशासन से सीधे संपर्क करे और भारतीय पेशेवरों और छात्रों की सुरक्षा के लिए एच1बी वीजा शुल्क वृद्धि को वापस लेने के लिए दबाव डाले।

अमेरिका में काम कर रहे भारतीय टेक्नोलॉजी पेशेवरों और बड़ी कंपनियों को एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव करने के लिए एक घोषणा पत्र पर साइन किए हैं।

इसके अनुसार, अब प्रत्येक आवेदन के लिए प्रति वर्ष 1,00,000 डॉलर का शुल्क देना होगा। ट्रंप का कहना है कि इसका मकसद विदेशी कामगारों की बजाय अमेरिकी लोगों को नौकरी देना है।