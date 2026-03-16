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Kerala Assembly Elections 2026 : सीपीआई-एम ने केरल चुनाव के लिए 75 उम्मीदवारों की घोषणा की, सीएम विजयन और नौ मंत्री मैदान में

केरल चुनाव के लिए सीपीआईएम की 75 उम्मीदवारों की सूची जारी, विजयन समेत कई मंत्री मैदान में
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 16, 2026, 04:06 AM
सीपीआई-एम ने केरल चुनाव के लिए 75 उम्मीदवारों की घोषणा की, सीएम विजयन और नौ मंत्री मैदान में

तिरुवनंतपुरम: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने रविवार को केरल में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके मंत्रिमंडल के नौ सदस्यों सहित 75 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है।

चुनाव कार्यक्रम सार्वजनिक होने के तुरंत बाद उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करते हुए, पार्टी के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने कहा कि उम्मीदवारों में 56 मौजूदा विधायक शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के भीतर व्यापक चुनावी समझौते के तहत पार्टी ने छह निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का भी फैसला किया है।

उन्होंने आगे कहा कि शेष पांच निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

इस सूची में वामपंथी सरकार के सभी 9 कैबिनेट मंत्रियों के नाम शामिल हैं, जिनमें पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियास भी शामिल हैं, जो विजयन के दामाद भी हैं।

यह घोषणा चुनाव आयोग द्वारा राज्य की सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होने और वोटों की गिनती 4 मई को होने की घोषणा के तुरंत बाद आई है।

पार्टी द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने के साथ ही राज्य भर में चुनाव प्रचार गतिविधियों में तेजी आई।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के एक घंटे के भीतर ही, सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने राज्य की राजधानी में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया और अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो का शुभारंभ किया।

केरल में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा और 4 मई 2026 को मतगणना की जाएगी।

-- आईएएनएस

 

 

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