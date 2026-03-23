Tamil Nadu Seat Sharing Politics : सीपीआई ने 'डीएमके के दबाव' के दावे को खारिज किया

कोयंबटूर: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) के नेता आर. मुथारसन ने रविवार को उन आरोपों का पुरजोर खंडन किया कि उनकी पार्टी ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में अपने सहयोगी डीएमके के दबाव में सीटों की मांग कम कर दी है।

कोयंबटूर में पत्रकारों से बात करते हुए, सीपीआई के पूर्व प्रदेश सचिव ने जोर देकर कहा कि गठबंधन एकजुट है और यह दबाव के बजाय वैचारिक एकता से निर्देशित है।

डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में मतभेद की अटकलों का खंडन करते हुए मुथारसन ने स्पष्ट किया कि सीपीआई सीट बंटवारे की बातचीत में किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगी।

उन्होंने पार्टी के स्वतंत्र राजनीतिक रुख को रेखांकित करते हुए कहा कि डीएमके भाजपा नहीं है जो दबाव डाले, और सीपीआई एआईएडीएमके नहीं है जो उसके आगे झुक जाए।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमिलनाडु में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) एक दशक से अधिक समय से इसलिए कायम है क्योंकि यह अल्पकालिक चुनावी समीकरणों के बजाय साझा वैचारिक प्रतिबद्धताओं पर आधारित है। उनके अनुसार, सीटों के बंटवारे को लेकर हुई चर्चाओं से गठबंधन के भीतर कोई मतभेद पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि सभी सहयोगी व्यापक राजनीतिक उद्देश्यों पर केंद्रित हैं।

मुथारसन ने कहा कि सीटों का बंटवारा हमारे लिए मुद्दा नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि असली खतरे की पहचान की जाए। उन्होंने संकेत दिया कि गठबंधन की प्राथमिकता वैचारिक विरोधियों का मुकाबला करना है, न कि निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सौदेबाजी करना।

उन्होंने दोहराया कि सीपीआई को इस बात की चिंता नहीं है कि वह कम या अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती है।

सीपीआई नेता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी कि इसका विस्तार न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के भीतर कुछ ताकतें इस विस्तार में मदद कर रही हैं, इसलिए समान विचारधारा वाली पार्टियों का एकजुट रहना अनिवार्य है।

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुथारसन ने उस पर भाजपा शासित राज्यों को तरजीह देने और तमिलनाडु की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की भेदभावपूर्ण प्रथाएं संघवाद और राष्ट्रीय एकता की भावना को कमजोर करती हैं।

--आईएएनएस