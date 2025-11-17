Madina Bus Tragedy : सऊदी अरब हादसे में भारतीयों की मौत पर भाकपा (माले) ने जताया गहरा दुख, सरकार से मांगी मदद

नई दिल्ली: भाकपा (माले) ने सऊदी अरब में मदीना के पास हुए भीषण बस हादसे में भारतीय नागरिकों की मौत पर गहरा शोक जताया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार हैदराबाद से उमराह करने गए 42 लोगों की मौत हो गई है।

पार्टी की केंद्रीय समिति ने बयान जारी कर कहा कि यह हादसा पूरे देश के लिए बहुत बड़ा सदमा है। हम उन सभी परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। हमारी गहरी संवेदना और एकजुटता शोक संतप्त परिजनों के साथ है।

भाकपा (माले) ने भारत सरकार से तुरंत और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि सरकार को सबसे पहले जल्द से जल्द मृतकों की शिनाख्त पूरी करनी चाहिए और उनके पार्थिव शरीर को स्वदेश लाना चाहिए। घायलों को सऊदी अरब में ही बेहतरीन इलाज मुहैया कराया जाए और जरूरत पड़े तो उन्हें भारत लाकर भी उपचार दिया जाए।

पार्टी ने यह भी कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों को हर तरह की मदद मिलनी चाहिए। इसमें समय पर सही जानकारी देना, काउंसलिंग की सुविधा, आर्थिक सहायता और हर जरूरी सहयोग शामिल है। सरकार को भारतीय दूतावास के जरिए परिवारों से सीधा और निरंतर संपर्क बनाना चाहिए ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो।

भाकपा (माले) ने यह भी अपील की कि ऐसी दुखद घटनाओं से सबक लेते हुए विदेश में जाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएं। साथ ही विदेश में फंसे या मुसीबत में पड़े हर भारतीय को तुरंत मदद पहुंचाने की मजबूत व्यवस्था बनाई जाए।

बता दें कि हैदराबाद की दो टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियों की सर्विस लेकर लोग 9 नवंबर को सऊदी अरब रवाना हुए थे।

जेद्दा में भारतीय दूतावास ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। कोई भी जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नंबर 8002440003 पर संपर्क किया जा सकता है।

--आईएएनएस