Suravaram Sudhakar Reddy Death: तेलंगाना के सीएम और वेंकैया नायडू ने दिवंगत सुधाकर रेड्डी को दी श्रद्धांजलि

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने रविवार को पूर्व सीपीआई महासचिव और पूर्व लोकसभा सदस्य सुरवरम सुधाकर रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित की। रेड्डी का 22 अगस्त को निधन हो गया था।

मुख्यमंत्री ने भाकपा कार्यालय मखदूम भवन पहुंचकर सुधाकर रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों व पार्टी नेताओं को सांत्वना दी।

भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी. राजा, राष्ट्रीय सचिव नारायण, राज्य सचिव के. संबाशिव राव और अन्य नेता भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने भाकपा कार्यालय में रखी शोक पुस्तिका में अपने विचार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री ने सुधाकर रेड्डी को एक ऐसा नेता बताया जिन्होंने गरीबों और बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता ने हमेशा मूल्य-आधारित राजनीति की और उनके आदर्शों का पालन करना ही उन्हें सर्वोत्तम श्रद्धांजलि होगी।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, तेलंगाना कांग्रेस और राज्य सरकार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार सुधाकर रेड्डी की सेवाओं को मान्यता देगी और उनको अमर बनाए रखने के लिए उनके नाम पर किसी विकास परियोजना का नामकरण करेगी।

पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सुधाकर रेड्डी के निधन को राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया।

राज्य मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव, सीताक्का और राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष जी. सुखेंद्र रेड्डी ने श्रद्धासुमन अर्पित किए।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने भी सुधाकर रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इससे पहले, सुधाकर रेड्डी के पार्थिव शरीर को केयर अस्पताल, गाचीबोवली से सीपीआई कार्यालय ले जाया गया, जहां शुक्रवार को उम्र संबंधी समस्याओं के कारण उनका निधन हो गया था।

उनके पार्थिव शरीर को शाम तक सीपीआई कार्यालय में रखा जाएगा ताकि नेता, कार्यकर्ता और अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।

राज्य सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है।

आधिकारिक सम्मान के बाद, सुधाकर रेड्डी का पार्थिव शरीर गांधी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया जाएगा।

सुधाकर रेड्डी 83 वर्ष के थे और उनके दो पुत्र हैं।

सुधाकर रेड्डी 2012 से 2019 तक भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे और उन्होंने दो बार लोकसभा में नलगोंडा का प्रतिनिधित्व किया। वे 12वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।