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उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार सिक्किम पहुंचेंगे सीपी राधाकृष्णन, राज्य स्थापना दिवस समारोह में लेंगे भाग

सीपी राधाकृष्णन सिक्किम स्थापना दिवस समारोह में गंगटोक में मुख्य अतिथि होंगे
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Dainik Hawk·
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May 16, 2026, 05:57 AM
उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार सिक्किम पहुंचेंगे सीपी राधाकृष्णन, राज्य स्थापना दिवस समारोह में लेंगे भाग

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शनिवार को सिक्किम दौरे पर रहेंगे, जहां वह गंगटोक में आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद यह पहली बार है जब वह सिक्किम दौरे पर जा रहे हैं।

इससे पहले, सिक्किम तब सुर्खियों में आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने सिक्किम के राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए गंगटोक का दौरा किया था।

इसके बाद 27-28 अप्रैल 2026 को भी पीएम मोदी सिक्किम दौरे पर थे। उस दौरान उन्होंने लगभग 4,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया और गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल सत्र का आनंद लिया।

'एक्स' पर अपने फुटबॉल सेशन की तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, "गंगटोक में एक फुटबॉल वाली सुबह! हमने सीखा, हमने खेला, हमने जश्न मनाया और सबसे बढ़कर, हमने खेल का आनंद लिया।"

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा था, "गंगटोक की एक प्यारी सुबह, सिक्किम में अपने नन्हे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है!"

प्रधानमंत्री मोदी ने दो किलोमीटर लंबी सांस्कृतिक सड़क यात्रा भी निकाली, जिसमें सड़क के दोनों ओर उत्साहित निवासी उनका स्वागत करने के लिए कतार में खड़े थे, तिरंगा लहरा रहे थे और पारंपरिक पोशाक पहने हुए थे।

उन्होंने पद्म पुरस्कार विजेताओं और विभिन्न क्षेत्रों की कई प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ "ज्ञानवर्धक बातचीत" भी की।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में बैठक का विवरण साझा करते हुए कहा कि उपस्थित लोगों के साथ "विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना अद्भुत रहा," और उन्होंने विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला।

अधिकारियों के अनुसार, इस संवाद में पद्म पुरस्कार विजेता, सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार, शिक्षाविद, खिलाड़ी और अन्य ऐसे लोग शामिल हुए जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में सेवा और उत्कृष्टता के लिए पहचान हासिल की है।

--आईएएनएस

 

 

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