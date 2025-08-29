CP Radhakrishnan News: उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने सिद्धिविनायक मंदिर में किए दर्शन, देश की सुख-शांति की प्रार्थना

महाराष्ट्र: के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई में श्री सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए हैं। इस दौरान, सीपी राधाकृष्णन ने देश की सुख-शांति और सफलता की प्रार्थना की।

उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को पहली बार सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। इस दौरान, मंदिर के न्यासियों ने राज्यपाल का अभिनंदन किया। बाद में, सीपी राधाकृष्णन ने अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया।

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "देश में आध्यात्मिकता एक जीवन शैली है। राष्ट्र में आध्यात्मिकता को प्रोत्साहित किया जाता है। मुंबई और महाराष्ट्र में हम विनायक चतुर्थी को भव्य रूप से मनाते हैं। मैं सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री गणेश हम सभी को और हमारे राष्ट्र को निरंतर प्रगति का आशीर्वाद दें।"

राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन की तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। 140 करोड़ भारतीयों की भलाई, शांति और समृद्धि के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की। भगवान गणेश सभी पर कृपा करें।"

इससे पहले, सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को लालबागचा राजा का दिव्य आशीर्वाद लिया। वे गणेशोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर भी गए, जहां भगवान गणेश के दर्शन किए और संध्या आरती की। राज्यपाल के तौर पर सीपी राधाकृष्णन गुरुवार को ही भाजपा के दिग्गज नेता विनोद तावड़े के घर गए और गणपति बप्पा की पूजा में शामिल हुए।

बता दें कि सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति चुनाव में 'इंडिया' ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से मुकाबला है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है।