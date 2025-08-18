भारत समाचार

CP Radhakrishnan NDA Candidate: सीपी राधाकृष्णन का चयन स्वागतयोग्य : संजय उपाध्याय

भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने पर बधाई दी
Aug 18, 2025, 03:33 PM
मुंबई: एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक संजय उपाध्याय ने खुशी जाहिर की है।

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। हम उन्हें बधाई देते हैं और उनकी जीत की कामना करते हैं। महाराष्ट्र की जनता की ओर से हम उनका अभिनंदन करते हैं। हम महाराष्ट्रवासियों और पूरे देशवासियों को गर्व है कि देश को एक योग्य नेता मिलने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि एकजुट होकर हम यह चुनाव जीतेंगे। हमें उम्मीद है कि सीपी राधाकृष्णन एक अच्छे उपराष्ट्रपति साबित होंगे और वो देश के सामने मिसाल पेश करेंगे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हताश और निराश है, इसलिए वो इस तरह के मुद्दों को उठाकर जन समर्थन को वापस पाना चाहते हैं। चुनाव दर चुनाव जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की हार हो रही है, उसे वो पचा पाने में असमर्थ हैं। राहुल गांधी 'वोट चोरी' का जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, यह समझ के परे है। राहुल गांधी आज क्या कहेंगे और कल क्या बयान देंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल की ओर से लोकतंत्र और संविधान पर सवाल उठाना घोर निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है, मैं उसका विरोध करते हुए माफी की मांग करता हूं।

उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से जुड़े मुद्दे पर हमारी सरकार संसद में चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष का व्यवहार निंदनीय है। मेरा मानना है कि अंतरिक्ष देश के सम्मान और वैज्ञानिकों से जुड़ा मुद्दा है और सबको इस मुद्दे पर एक होना चाहिए। अंतरिक्ष जैसे विषय जो भारत की वैज्ञानिक और सामरिक दृष्टि से 21वीं सदी के भविष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, कम से कम उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। हम सबके लिए देशहित सबसे पहले होना चाहिए।

 

 

