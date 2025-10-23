Hyderabad firing : हैदराबाद के पास फायरिंग में गोरक्षक घायल, एमआईएम नेताओं पर हमले का आरोप

हैदराबाद: हैदराबाद के बाहरी इलाके पोचारम आईटी कॉरिडोर में बुधवार को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई फायरिंग में सोनू सिंह उर्फ ​​प्रशांत नाम का एक गोरक्षक घायल हो गया।

हमले के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया।

राचकोंडा के पुलिस आयुक्त सुधीर बाबू ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।

सोनू सिंह का सिकंदराबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी, तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष रामचंदर राव और सांसद एटाला राजेंद्र ने अस्पताल का दौरा किया।

उन्होंने डॉक्टरों से उनकी स्थिति और उन्हें दिए जा रहे उपचार के बारे में जानकारी ली। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि सोनू सिंह एक गोरक्षक है और उन्होंने एमआईएम कार्यकर्ताओं को गायों को ले जाने से रोका था। ऐसा करने पर उन्होंने गोरक्षक को गोली मार दी।

रामचंदर राव ने कहा कि इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति ने सोनू सिंह पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सोनू गंभीर रूप से घायल है और सिकंदराबाद के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

रामचंदर राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा कि इस तरह के सांप्रदायिक हमले साबित कर रहे हैं कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मैं मांग करता हूं कि सरकार दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करे और उन्हें कड़ी सजा दे। अगर सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती, तो वह सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो देगी।

भाजपा नेता ने कहा कि यह दुखद है कि शांति बनाए रखने के लिए काम कर रहे एक व्यक्ति पर हमला किया गया।