Constitution Day India : संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ हम सबके लिए गर्व का दिन: नायब सिंह सैनी

संविधान दिवस पर नायब सिंह सैनी ने भारत की प्रगति और संविधान की भूमिका पर जोर
Nov 26, 2025, 11:06 AM
संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ हम सबके लिए गर्व का दिन: नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़: संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे गर्व का दिन बताया है। मैं प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई देता हूं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "आज हम सभी के लिए गर्व का दिन है। भारत ग्लोबल स्टेज पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह हमारे पवित्र संविधान की ताकत है। इस संविधान की वजह से भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हर नागरिक सुरक्षित महसूस करता है। यह हर व्यक्ति की सुरक्षा और अधिकारों को भी पक्का करता है।"

उन्होंने कहा कि मैं संविधान का निर्माण करने वाली कमेटी को प्रणाम करता हूं। आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, लगातार देश का नेतृत्व कर पीएम इसे आगे बढ़ा रहे हैं।

रोहतक में एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, "मुझे अब तक इस घटना के बारे में पता नहीं था। मैं सारी जारी जानकारी इकट्ठा करूंगा और मामले को देखूंगा, उसके बाद ही कुछ बोल सकता हूं।

हरियाणा के मंत्री महिपाल ढांडा ने संविधान दिवस पर कहा, "भारत का संविधान नवंबर 1949 में अपनाया गया था। मैं संविधान का ड्राफ्ट बनाने वाली पूरी कमेटी, खासकर डॉ. बीआर अंबेडकर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इसे लिखने में अहम भूमिका निभाई और इतिहास में अमर हो गए।"

वहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संविधान दिवस पर कहा, "मैं 26 नवंबर को संविधान दिवस के सफल आयोजन पर सभी को बधाई देता हूं और राज्य के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। अगर भारत रत्न डॉ. बीआर अंबेडकर की ओर से मार्गदर्शित भारत का संविधान नहीं अपनाया गया होता, तो हमारे देश के एक बड़े हिस्से को आज जो अधिकार मिले हैं, वे नहीं मिलते। संविधान की वजह से लोग तरक्की कर रहे हैं, पढ़-लिख रहे हैं, और नौकरी के मौके पा रहे हैं, और मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूं।"

--आईएएनएस

 

 

