Meghalaya Women Empowerment : मेघालय सरकार का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना: सीएम कॉनराड संगमा

शिलांग: मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य सरकार की उन पहलों पर प्रकाश डाला, जिनका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), उद्यमिता सहायता और किसान कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है।

संगमा ने महिलाओं के दृढ़ संकल्प और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज की समग्र प्रगति के लिए उनका सशक्तिकरण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा, "उन सभी शानदार महिलाओं को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत-बहुत बधाई जो विश्वास करती हैं, सपने देखती हैं, रुकावटों को तोड़ती हैं और बहुत कुछ हासिल करती हैं।"

संगमा ने कहा कि मेघालय सरकार एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने विकल्प चुन सकें और आत्मविश्वास के साथ अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि मेघालय में महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को अपने स्वयं के निर्णय लेने, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने की स्वतंत्रता हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वयं सहायता समूहों के मजबूत नेटवर्क ने सामूहिक कार्रवाई और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करके ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएम के अनुसार, महिला उद्यमियों को समर्थन देने और किसान कल्याण कार्यक्रमों को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलें महिलाओं को अधिक वित्तीय स्थिरता और सामाजिक मान्यता प्राप्त करने में मदद कर रही हैं।

सीएम ने कहा कि ये पहल इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विषय 'दान करके लाभ प्राप्त करें' की भावना को दर्शाती हैं, जो सामूहिक सशक्तिकरण और सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करती है।

उन्होंने कहा, "हमारे सशक्त स्वयं सहायता समूह आंदोलन, महिला उद्यमियों के लिए समर्थन और किसान कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से, हम सामूहिक सशक्तिकरण की शक्ति देख रहे हैं, जो वास्तव में इस वर्ष की थीम 'जीव-टू-गेन' को दर्शाता है।"

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि राज्य में आर्थिक विकास और सतत विकास का प्रमुख चालक भी है।

