Congress Election Strategy : पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस: गुलाम अहमद मीर

कटवा: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश की 294 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी।

गुलाम अहमद मीर की इस घोषणा के बाद यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव में नहीं लड़ेगी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ा। अब कांग्रेस भी टीएमसी से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है।

कटवा में गुलाम अहमद मीर ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने टीएमसी और भाजपा दोनों पर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के प्रचार अभियान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारा मेनिफेस्टो भी आखिरी चरण में है। अगले सप्ताह से 10 दिन के भीतर मेनिफेस्टो पूरी तरह तैयार हो जाएगा। हमारा मेनिफेस्टो बंगाल की जनता से बातचीत करके, उनकी समस्याओं और मांगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में जो कमियां रही हैं, जिनकी वजह से लोग नाराज हैं, और भाजपा जो दिल्ली में 12 साल से सत्ता में है और जनता से किए वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस ने यह बड़ा फैसला लिया है कि 20 साल बाद अब हम पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जिक्र करते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य सभी वरिष्ठ नेता बंगाल के चुनाव प्रचार में आएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बंगाल की जनता को इस मैच-फिक्सिंग से मुक्ति मिले।

--आईएएनएस