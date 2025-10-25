Surendra Rajput Statement : रोजगार को लेकर बिहार सहित पूरे देश को धोखा दे रही एनडीए सरकार: सुरेंद्र राजपूत

लखनऊ: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे वह पकौड़े तलने के लिए मजबूर हो गए हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पिछले 11-12 साल से देश को धोखा दे रहे हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमने लोगों को सोशल मीडिया पर सेल्फी लेना और रील बनाना सिखा दिया है। कोई मुझे भी तो बताए कहां कोर्स चल रहा है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं।

दरअसल समस्तीपुर में रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के नौजवानों ने सस्ते डेटा का सबसे अधिक लाभ उठाया है। वहां रील-के रील बन रही हैं और सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ी योगदान है। युवा इंटरनेट से अच्छी कमाई कर रहे हैं।

सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि एनडीए का ठगबंधन पूरे देश को लूट रहा है। लोगों को नौकरी न देनी पड़े, इसलिए ये सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। बिहार में शराब माफिया खुद पैसा लूट रहे है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। बिहार की सरकार उनके साथ खड़ी है, इसलिए वे इस तरह का काम कर पा रहे हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बिहार में 9 करोड़ लीटर शराब चूहे पी जा रहे हैं। चूहे यहां बांध और पुलिया भी खा जा रहे हैं। ऐसा ठगबंधन बिहार में देखने को मिल रहा है। जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है, सब अपनी जेब भर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि महागठबंधन में महिला, पुरुष और सभी जाति के लोग हैं। हम लोग सभी को एक साथ लेकर चलना जानते हैं। बिहार में बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। अबकी बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम लोग जल्द ही बिहार में महंगाई कम करने का काम करेंगे।