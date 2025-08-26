Sukhjinder Randhawa Jodhpur: सुखजिंदर सिंह रंधावा जोधपुर पहुंचे, बाड़मेर में कर्नल सोनाराम चौधरी की शोक सभा में होंगे शामिल

जोधपुर: कांग्रेस नेता और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। यहां से वे बाड़मेर के लिए रवाना होंगे, जहां वे कर्नल सोनाराम चौधरी के निधन पर आयोजित शोक सभा में शामिल होंगे।

जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही, कांग्रेस में वापसी करने वाले नेताओं के लिए टिकट की दावेदारी न करने की सलाह दी। उन्होंने अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत सभी नेताओं से हर मंच पर एकजुटता दिखाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि देश में पहली बार लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में ढूंढ रहे हैं। पहले सरकारें मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए जागरूक करती थी। अब सरकारें वोटरों को कम कर रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में एक करोड़ वोट बढ़ाए गए, जबकि बिहार में 70 फीसद वोट काट दिए गए। यह लोकतंत्र को खत्म करने और देश को तानाशाही की ओर ले जाने की कोशिश है, जो कांग्रेस नहीं होने देगी। कांग्रेस ने आजादी और लोगों के हित के लिए काम किया है। वोट से सरकार बननी चाहिए, लेकिन भाजपा तय करती है कि किसे वोट देना है। यह वोट चोरी है और पिछली सरकार भी इसी से बनी।

उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह अब स्वतंत्र संस्था नहीं रही। यह किसी पार्टी के साथ मिलकर धमकी दे रही है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा चुनाव आयोग है, जो मृतकों के वोट बनवाने और जिंदा लोगों के वोट काटने की बात कह रहा है।

रंधावा ने अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से अपील की कि वे अभी से वोटर लिस्ट चेक कर लें, वरना चुनाव के समय लिस्ट गायब हो जाएंगी, जैसा बिहार और महाराष्ट्र में हुआ।

वहीं, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर रंधावा ने कहा कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कभी उनके खिलाफ फैसले दे चुका है, फिर भी उन्होंने विरोध नहीं किया। 2जी जैसे घोटालों में उनकी सरकार को निशाना बनाया गया, लेकिन सभी बरी हो गए। अब भाजपा को भी ऐसा सहना चाहिए।

उन्होंने जाट नेता जगदीप धनखड़ पर सवाल उठाए कि उनका उपराष्ट्रपति पद के लिए चयन क्यों हुआ और वे कहां हैं? उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो उनकी हालत क्यों नहीं बताई जा रही?

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमला बोलते हुए रंधावा ने उन्हें 'पर्ची सरकार' करार दिया और कहा कि उनका कोई विजन नहीं है और वे दिल्ली से आने वाली पर्चियों पर ही चलते हैं। राजस्थान बॉर्डर राज्य है और पंजाब की तरह यहां भी खतरा है। ड्रग्स और माफिया की समस्या दोनों जगह बढ़ रही है। मुख्यमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए और इन मुद्दों को खत्म करना चाहिए।