Shama Mohammed Congress: पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना गलत: शमा मोहम्मद

नई दिल्ली: कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भारत-पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट मैच को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते हैं। अगर ऐसा है, तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? यह गलत है।"

उन्होंने बीसीसीआई सचिव जय शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह सिर्फ व्यावसायिक हितों को देखते हैं और देशहित को नजरअंदाज करते हैं।

संविधान संशोधन विधेयक 2025 पर शमा मोहम्मद ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के तहत मुख्यमंत्री या सांसद को 30 दिनों की गिरफ्तारी पर इस्तीफा देना होगा, जो अलोकतांत्रिक है।

उन्होंने सीबीआई और एनआईए जैसी जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा, "ये एजेंसियां सत्तारूढ़ सरकार के लिए हथियार बन चुकी हैं। हमें अब इन पर भरोसा नहीं है।"

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए शमा मोहम्मद ने कहा, "नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही कुत्तों को छोड़ने का फैसला उचित और समझदारी भरा है। सड़कों पर उन्हें खाना खिलाने की अनुमति न देना भी सही कदम है।"

बिहार में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर उन्होंने उत्साह जताया। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी की यात्रा को भारी भीड़ और समर्थन मिल रहा है। यह निश्चित रूप से आगामी चुनावों को प्रभावित करेगा, क्योंकि जनता को सच्चाई पता चल चुकी है।"

उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की आलोचना की और कहा कि 2003 में गणना प्रक्रिया में आठ महीने लगे थे, जबकि अब इसे दो महीने में पूरा किया जा रहा है।

उन्होंने इसे गलत ठहराते हुए कहा, "राहुल गांधी ने सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक जवाब नहीं दिया।"