Congress Spokesperson : केंद्र सरकार की विदेश नीति फेल, केवल भाषणबाजी से नहीं चलता देश : कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक कुमार ने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विदेश नीति और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए।

आलोक कुमार ने कहा कि सरकार हर मुद्दे को राजनीति से जोड़कर अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' को विदेश नीति की विफलता छिपाने का हथकंडा बताया।

उन्होंने कहा, "पहलगाम की घटना और ट्रंप के बयानों पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। यह दुखद है कि विदेश नीति और अर्थनीति दोनों फेल हो चुकी हैं। सरकार केवल सोशल मीडिया और भाषणबाजी से देश चलाना चाहती है।"

उन्होंने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि बीसीसीआई और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने की क्या मजबूरी थी।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, "मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जीत या हार से यह तय होता है कि किसी को कोई मैच खेलना चाहिए या नहीं। जीत या हार से जुड़ी कोई भी बात तय करने का आधार नहीं हो सकती। जैसे पहलगाम और अन्य मामलों जैसे कई सवाल और विवाद उठे, अगर भाजपा विपक्ष में होती, तो क्या करती? जरा सोचिए, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें भी कैसे सामने आ रही हैं। जो ड्रामा हुआ। हमने हाथ नहीं मिलाया, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। बीसीसीआई और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ इस टूर्नामेंट में खेलने के पीछे क्या मजबूरी या मजबूरी थी।"

राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर आलोक कुमार ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केरल के एक बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी, जो आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है।

उन्होंने कहा कि यह तय करना गृह मंत्रालय का काम है कि किसको एसपीजी सुरक्षा मिलनी चाहिए या किसको दूसरी एजेंसी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह पॉलीटिकल पार्टी का काम नहीं है। हमारा काम केवल यह है कि देश का हर नागरिक सुरक्षित हो और हमारे लीडर जिनको बीजेपी के लोग खुले आम धमकी दे रहे हैं वह सभी सुरक्षित रहें।

उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा, "राहुल गांधी के दौरे की जानकारी लीक की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता खुलेआम धमकी दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेपी नड्डा चुप हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि मणिपुर की घटना को सभी ने देखा राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं, जहां पर हमने दो-दो प्रधानमंत्री के शरीर के चिथड़े उड़ते हुए देखे हैं। हमारी अपील है ऐसे लोगों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई हो और राहुल गांधी की कि सुरक्षा पुख्ता हो।

आलोक ने कहा, "राहुल गांधी सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं। वोट चोरी और लोकतंत्र को कमजोर करने जैसे मुद्दों पर वह जनता की आवाज बन रहे हैं, इसलिए बीजेपी उनसे डरती है।"