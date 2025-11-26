भारत समाचार

Congress Condemns Dhami : राजनीति में माता-पिता तक जाना सियासी संस्कारों के खिलाफ : हरीश रावत

धामी के बयान पर कांग्रेस की आपत्ति, हरीश रावत ने राजनीतिक मर्यादा की सीख दी
Nov 26, 2025, 03:21 AM
राजनीति में माता-पिता तक जाना सियासी संस्कारों के खिलाफ : हरीश रावत

नई दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से राहुल गांधी और उनके माता-पिता के संस्कारों पर उठाए गए सवाल पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राजनीति में माता-पिता तक जाना सियासी संस्कारों के खिलाफ है। अगर आप किसी के मां-बाप तक जाते हैं तो आपको उनके प्रति आदर और संस्कार ही व्यक्त करना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी जिन लोगों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भारत की राजनीति में लंबा इतिहास है। राजनीतिक इतिहास में वो पुष्कर सिंह धामी से काफी आगे हैं। ऐसे में उनको गांधी परिवार से सीखना चाहिए और हमेशा अपने राजनीतिक विरोधी का आदर करना चाहिए।

वहीं, कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको बयान देने से पहले सोचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी फैमिली ने हमेशा संस्कारों में बलिदान की बात की है। हमारे संस्कार बलिदानी के हैं। हमारे संस्कार देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने के हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि हम आरएसएस वाले संस्कारों से नहीं आए हैं। धामी साहब के संस्कार मुखबिरी के हैं। अंग्रेजों से 60 रुपए की पेंशन लेने के संस्कार हैं। आरएसएस से निकलने वाली भाजपा हमें संस्कारों का ज्ञान न दे।

बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रेसकोर्स में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी समेत कई लोग हैं, जिनको उनके परिजनों ने भारतीयता के मूल संस्कार ही नहीं सिखाए।

--आईएएनएस

 

 

