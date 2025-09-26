Congress Reshuffle : केरल कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल: टीजे इसाक को नई जिम्मेदारी, एनडी अप्पाचन को एआईसीसी में जगह

तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) में एक बड़ा बदलाव करते हुए संगठनात्मक स्तर पर नई नियुक्तियों की घोषणा की। जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने एडवोकेट टीजे इसाक को वायनाड जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष ने एनडी अप्पाचन को केरल से एआईसीसी का सह-मनोनित सदस्य नियुक्त किया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने एनडी अप्पाचन को एआईसीसी के सह-मनोनित सदस्य के रूप में नामित किया है और यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

सूत्रों के अनुसार, वायनाड कांग्रेस इकाई में आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष के चलते संगठन में असंतोष का माहौल था। इसके चलते एनडी अप्पाचन ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। हालांकि, अप्पाचन ने खुद मीडिया से बातचीत में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि उन्होंने पार्टी को अपने इस्तीफे की जानकारी दे दी है और अब यह केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) पर निर्भर है कि वह इसे स्वीकार करती है या नहीं।

हालांकि, अप्पाचन को संगठन से अलग नहीं किया गया है। कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें एआईसीसी में सह-मनोनित सदस्य बनाकर सम्मानजनक ढंग से नई जिम्मेदारी दी है। इसे पार्टी के भीतर एक संतुलित कदम के तौर पर देखा जा रहा है ताकि संगठन में असंतुलन की स्थिति पैदा न हो।

नए नियुक्त वायनाड डीसीसी अध्यक्ष एडवोकेट टीजे इसाक को पार्टी के एक सक्रिय और जमीनी नेता के रूप में जाना जाता है। पार्टी को उम्मीद है कि वे संगठन में नई ऊर्जा भरेंगे और पार्टी की नीतियों को वायनाड के हर कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे।