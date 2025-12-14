भारत समाचार

Congress Ramlila Rally : कांग्रेस की दिल्ली रैली में महिला कार्यकर्ताओं ने दिखाया जोश, भाजपा पर साधा निशाना

रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली, महिला कार्यकर्ताओं ने बुलंद की आवाज
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 14, 2025, 08:35 AM
कांग्रेस की दिल्ली रैली में महिला कार्यकर्ताओं ने दिखाया जोश, भाजपा पर साधा निशाना

नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हैं। खासकर महिला कार्यकर्ताओं के बीच रैली को लेकर जोश दिखा है। देश के अलग-अलग हिस्सों से महिला नेता और कार्यकर्ता दिल्ली की रैली में शामिल हुई हैं।

राजस्थान की महिला कांग्रेस अध्यक्ष सागरिका सिंह ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "आज की यह रैली कोई राजनीतिक रैली नहीं है। यह देश के संविधान को बचाने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली है। क्योंकि सरकारें सुन नहीं रही हैं, सभी एजेंसियां ​​सरकार के कंट्रोल में हैं। इतने सारे सबूत देने के बावजूद चुनाव आयोग चुप है। इसीलिए हम अपने नेता राहुल गांधी की आवाज के साथ खड़े हैं, जो लगातार यह मुद्दा उठा रहे हैं कि यह सरकार 'वोट चोरी' में शामिल है और चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत है। यह इस देश के लोकतंत्र और संविधान पर एक बड़ा हमला है।"

मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की उपाध्यक्ष किरण सिंह ने कहा, "हम यहां राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं। साथ मिलकर, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोकतंत्र की रक्षा हो। उनका (भाजपा) इरादा हमेशा अधिकारियों के जरिए वोटों में हेरफेर करके कांग्रेस को हराना रहा है, जो पूरी तरह गलत है।"

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष भारती त्यागी ने कहा, "राहुल गांधी के नेतृत्व में 'वोट चोरी' के खिलाफ जोरदार आवाज उठी है। हम आज इस रैली को सफल बनाने के लिए यहां आए हैं। आप सब जानते हैं, मीडिया से यह छिपा नहीं है कि वोट कैसे चुराए जा रहे हैं, कैसे उन लोगों के नाम पर वोट दिखाए जा रहे हैं, जिनकी मेंबरशिप भी नहीं है। हमारे वोट काटे जा रहे हैं। यह सब सरकार की एक सोची-समझी साजिश है।"

जयपुर शहर महिला कांग्रेस कमेटी की नेता सुनीता पंवार ने कहा, "देश में 'वोट चोरी' हो रही है और यह पूरी तरह गलत है। राहुल गांधी लोगों और लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। जनता अब पूरी तरह जागरूक हो गई है। लोग इन कथित गलत कामों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकार को जनता को गुमराह करना और उनके साथ बुरा बर्ताव करना बंद करना चाहिए।"

राजस्थान कांग्रेस की एक ब्लॉक अध्यक्ष सोनी बेगम ने कहा, "जनता को पूरी तरह पता है कि क्या हो रहा है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, खासकर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। जनता बदलाव चाहती है, इसीलिए लोग यहां इकट्ठा हुए हैं।"

--आईएएनएस

 

 

Vote Theft Allegationpolitical protestRahul Gandhi SupportDelhi politicsIndian DemocracyCongress rallyWomen Leaders Congress

Related posts

Loading...

More from author

Loading...