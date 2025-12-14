भारत समाचार

Congress Ramlila Maidan Rally : हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में वोटों की डकैती हुई: प्रमोद तिवारी

एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली, प्रमोद तिवारी का भाजपा पर तीखा हमला
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 14, 2025, 08:26 AM
हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में वोटों की डकैती हुई: प्रमोद तिवारी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली का उद्देश्य एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस रैली को संबोधित करेंगे तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस रैली पर प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में सिर्फ वोट चोरी नहीं हुई है बल्कि वोटों की डकैती हुई।

नई दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आईएएनएस से बातचीत में रामलीला मैदान में आयोजित रैली के बारे में कहा कि लोग एक मिशन के तहत इस रैली में आ रहे हैं। कल शाम से दिल्ली की सड़कें भरी हुई हैं। ये लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आए हैं।

भाजपा पर तंज कसते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में भाजपा अंग्रेजों के साथ थी। कांग्रेस के नेता जेल में गए, फांसी का फंदा चुना, देश को आजादी दिलाई। पंडित नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहेब अंबेडकर के साथ मिलकर संविधान बनाया। इससे रत्न निकला-वोट का अधिकार। भाजपा उसी की चोरी कर रही है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि जनता ने ठान लिया है कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में वोट चोरी नहीं, बल्कि डकैती हुई है।

कोलकाता में शनिवार को मेसी के कार्यक्रम में भारी बवाल देखने को मिला। इस बवाल के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और मुख्य आयोजक एस. दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। मेसी के वेन्यू से तुरंत निकल जाने के कारण फैंस में खासा नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने जमकर बवाल किया। इस मामले पर प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बंगाल में क्रिकेट और फुटबॉल को लेकर क्रेज है। यह आयोजकों की ओर से की गई कमी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस तरह से खेल के मैदान को राजनीति का मैदान बनाया, यह निंदनीय है।

घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा कि अवैध रूप से आए लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश में सरकार भाजपा की है, घुसपैठिए अंदर आए हैं तो सरकार भाजपा की है। वे क्या कर रहे हैं? यह किसकी लापरवाही है?

 

 

BJP Congress ClashVoter RightsDemocracy in IndiaCongress rallyElectoral Issuesopposition protestIndian Politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...