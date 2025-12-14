भारत समाचार

Congress Rally Delhi : संसद में वोट चोरी पर नहीं मिला जवाब, सड़कों पर उठाएंगे मुद्दा: राजीव शुक्ला

रामलीला मैदान रैली में कांग्रेस सांसदों का लोकतंत्र बचाने का संकल्प
Dec 14, 2025, 04:01 PM
नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार को कांग्रेस रैली में पार्टी सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा देश के सामने उठाया है, उसे जन-जन तक ले जाने का काम करेंगे। रामलीला मैदान में कांग्रेस सांसदों और वरिष्ठ नेताओं ने आईएएनएस से बातचीत की।

कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि देश की जनता ने राहुल गांधी पर भरोसा जताया है। देश की जनता को पता है कि वोट चोरी कर सरकारें बनाई जा रही हैं। राहुल गांधी के समर्थन में इतनी तदाद में जनता रामलीला मैदान आई है।

कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आवाज उठाई है, उससे पूरे देश में एक नई गूंज पैदा हुई है कि हम संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। लोकतंत्र को हमें मजबूत करना है और जन-जन तक यह संदेश हमें ले जाना है।

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि यह मुद्दा सड़कों पर उठाया जाता रहेगा, क्योंकि इसे संसद में उठाया गया था और वहां उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि वोट में धांधली और वोट खरीदने के खिलाफ भी लड़ाई चल रही है। चुनाव आयोग को करोड़ों सिग्नेचर सौंपे जाएंगे।

कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने कहा कि पूरे देश में एक संदेश जाएगा। अगर अभी हर कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वे निश्चित रूप से इसके बारे में सोचेंगे।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि एसआईआर का कोई औचित्य नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वह पूरी तरह से गैरकानूनी है।

कांग्रेस नेता सोनी बेगम ने कहा कि रैली में आई भीड़ ने इस बात का संकेत दिया है हमारे लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। यह हमारे बच्चों के भविष्य की चोरी है, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा का भी उल्लंघन है। इसीलिए हम इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं।

